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newstream.cz Reality Krkonoše dostanou resort jako z Alp. Nabídne wellness i sjezdovku za dveřmi

Krkonoše dostanou resort jako z Alp. Nabídne wellness i sjezdovku za dveřmi

Krkonoše dostanou resort jako z Alp. Nabídne wellness i sjezdovku za dveřmi
AEQUITAS Group, vizualizace architektonického studio ABM
nst
nst

Místo jednoho hotelového kolosu šest horských domů. Velká Úpa odhalila podobu nového resortu za miliardu. Více než 150 apartmánů, které slibují sjezdovku hned za dveřmi, nyní míří do předprodeje.

Nové vizualizace jednoho z největších připravovaných projektů v Krkonoších odhalují šestici horských domů zasazených do svahu, fasády obložené dřevem i veřejné prostranství s obchody, kavárnou a službami. AERIS Resort Krkonoše vznikne ve Velké Úpě nedaleko sjezdovky Portášky. Nabídne 159 apartmánů a jeho provoz má převzít hotelová skupina Pytloun Hotels.

Na první pohled nepůsobí připravovaný AERIS Resort Krkonoše jako jeden mohutný hotelový komplex. Architekti jej rozdělili do šesti samostatných budov, které kopírují svažitý terén a pracují s měřítkem tradiční horské zástavby.

15 fotografií v galerii

Právě rozeklaná silueta střech je jedním z nejvýraznějších prvků zástavby. Střídání sedlových a různě nakloněných pultových střech má opticky zmenšit objem celého souboru. Fasády doplní dřevo a další přírodní materiály, zatímco veřejné plochy pokryje štípaná žulová dlažba.

Místo jednoho hotelu vznikne šest horských domů

Projekt investiční skupiny Aequitas Group vyroste v centru Velké Úpy, která je součástí Pece pod Sněžkou. Na více než sedmi tisících metrech čtverečních nabídne 159 apartmánových jednotek, komerční prostory a podzemní parkování.

Soubor navrhlo studio ABM architekti, jehož návrh vzešel z architektonického workshopu uspořádaného za účasti města. Výsledná podoba se snaží velký objem stavby rozdělit na menší části a zasadit jej do terénu tak, aby resort nepůsobil jako cizorodý blok.

„Naším cílem bylo respektovat charakter horského střediska a okolní zástavbu. Celý komplex je proto zasazen do svahu s využitím přirozeného terénu,“ uvedl architekt projektu Lukáš Bílek ze studia ABM architekti.

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Projekt nyní vstupuje do předprodeje. Výstavba komplexu za necelou miliardu korun má být dokončena před zimní sezonou 2029/2030.

Každý dům dostane jméno horské byliny

Jednotlivé budovy nebudou označeny pouze čísly. Ponesou jména horských bylin: Campanula, Angelica, Carlina, Valeriana, Salvia a Verbena.

První budova dostane název Campanula podle latinského jména zvonku českého. Tato nenápadná fialová rostlina je krkonošským endemitem a v přírodě se nevyskytuje nikde jinde na světě.

Bylinný motiv se má postupně propsat také do interiérů, zahrad a wellness. Investor počítá i s vlastními doplňkovými produkty, například bylinnými čaji, sirupy, likéry, mýdly nebo éterickými oleji.

Nejde tedy pouze o pojmenování domů. Byliny mají vytvořit jednotnou identitu celého resortu a propojit jeho architekturu s krajinou, ve které vzniká.

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Bazén, sauny i zahrada ve svahu

Součástí komplexu bude wellness centrum s bazénem, vířivkou, finskou a parní saunou i místnostmi pro procedury. Venkovní část nabídne další saunu, jezírko a bylinkovou zahradu propojenou s prostorem nazvaným AERIS Garden.

Díky přímé návaznosti na lyžařský areál Portášky má resort fungovat v režimu ski-in/ski-out. Hosté by tak měli vyrazit na sjezdovku přímo od ubytování, bez nutnosti dojíždění autem.

Hotelový provoz má zajistit společnost Pytloun Hotels. Aequitas Group s ní podepsala memorandum o budoucí spolupráci. Apartmány tak mají spojit soukromé vlastnictví s profesionální správou a hotelovými službami.

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Nové centrum Velké Úpy nemá žít jen v sezoně

Parter budov nabídne obchody, restauraci či kavárnu. Projekt počítá také s lékárnou a prostory pro ordinace praktického a zubního lékaře, které investor podle svého vyjádření poskytl obci darem.

Nová zástavba tak nemá sloužit pouze turistům a vlastníkům apartmánů. Ambicí investora je vytvořit celoročně využívané centrum Velké Úpy s veřejným prostranstvím a službami, které v místě dosud chybějí.

„AERIS Resort pro nás není jen dalším developerským projektem. Je to místo, které má navázat na přirozenou hodnotu Velké Úpy, na sílu Krkonoš a na tradici pobytu v horách,“ uvedl zakladatel Aequitas Group Jan Langmeier.

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Pod zemí budou vrty, na střechách solární panely

Méně viditelná část projektu se ukrývá pod povrchem a v technickém zázemí. Resort má využívat geotermální vrty, solární panely, nadstandardní izolaci a systém zachytávání a opětovného využívání šedé vody.

Právě řešení energetické náročnosti a hospodaření s odpadní vodou ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt reaguje mimo jiné na omezenou kapacitu místní čistírny odpadních vod.

Součástí budou také dobíjecí stanice pro elektromobily. Technologické prvky mají podle investora snížit provozní náklady a současně omezit dopady rozsáhlého horského komplexu na okolní prostředí.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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