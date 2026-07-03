Pokuta z dovolené může přijít až na podzim. Chorvatsko a Itálie čím dál víc spoléhají na kamery
Češi míří autem k moři ve statisících. Jenže doba, kdy zahraniční pokuta často zůstala bez následků, je pryč. Chorvatsko, Itálie i další evropské země stále více spoléhají na kamery, úsekové měření rychlosti a automatické rozpoznávání registračních značek. Pokuta tak může dorazit domů i několik měsíců po návratu z dovolené.
Cesta autem k moři patří pro mnoho Čechů k letní tradici. Chorvatsko i Itálie jsou stále jedny z nejoblíbenějších destinací, kam se vyráží po vlastní ose. Řada řidičů ale podceňuje, jak výrazně se v posledních letech změnil dopravní dohled.
Moderní kamerové systémy už dávno neslouží jen k měření rychlosti. Umějí zaznamenat průjezd na červenou, vjezd do zakázané oblasti, neoprávněné využití vyhrazeného pruhu nebo průjezd zpoplatněným úsekem bez zaplacení.
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt
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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
„Zejména v Itálii jsou běžné systémy automatického rozpoznávání registračních značek. Ty dokážou zaznamenat průjezd vozidla a následně ověřit, zda měl řidič oprávnění do dané oblasti vjet nebo zda splnil všechny zákonné povinnosti,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Před radarem zpomalit nestačí
Stále častěji se řidiči setkávají také s úsekovým měřením rychlosti. Na rozdíl od klasického radaru nesleduje rychlost auta v jediném okamžiku, ale vypočítává průměrnou rychlost mezi dvěma body.
To znamená, že známá taktika „před radarem přibrzdit a pak zrychlit“ už nemusí fungovat. Systém vyhodnotí celou trasu a překročení rychlosti zaznamená automaticky. Úsekové měření je běžné například na italských dálnicích a postupně se rozšiřuje i v dalších evropských zemích, kterými Češi při cestě na dovolenou projíždějí.
Pokuta může přijít až po návratu domů
Jedním z největších omylů zůstává představa, že zahraniční úřady českého řidiče nedohledají. Evropské státy si dnes běžně vyměňují údaje o provozovatelích vozidel a automatické systémy pracují především s registrační značkou.
Nemoc, úraz, úmrtí v rodině nebo mimořádná událost v cílové destinaci mohou zrušit dovolenou i těsně před odjezdem. Stornovací poplatky přitom s blížícím se termínem často rostou a mohou dosáhnout až celé ceny cesty. Pojištění storna může část nákladů vrátit, platí ale jen pro přesně vymezené situace a je potřeba sjednat ho včas.
Nemoc, úraz nebo požár v destinaci. Kdy pojišťovna zaplatí zrušenou dovolenou
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Nemoc, úraz, úmrtí v rodině nebo mimořádná událost v cílové destinaci mohou zrušit dovolenou i těsně před odjezdem. Stornovací poplatky přitom s blížícím se termínem často rostou a mohou dosáhnout až celé ceny cesty. Pojištění storna může část nákladů vrátit, platí ale jen pro přesně vymezené situace a je potřeba sjednat ho včas.
Pokuta tak může dorazit na adresu majitele vozidla i několik týdnů nebo měsíců po návratu z dovolené. Řidiči by proto neměli spoléhat na to, že dopravní přestupek v zahraničí jednoduše „zapadne“.
Itálie: největší pastí bývají historická centra
Specifickým rizikem v Itálii jsou takzvané zóny ZTL, tedy Zona a Traffico Limitato. Jde o oblasti s omezeným provozem, které se nacházejí hlavně v historických centrech měst. Vjezd do nich bývá povolen pouze rezidentům, zásobování nebo vozidlům se zvláštním oprávněním.
„Specifickou kapitolou jsou italské zóny ZTL, tedy oblasti s omezeným provozem. Nacházejí se především v historických centrech měst a vstup do nich bývá povolen pouze místním obyvatelům, zásobování nebo vozidlům s příslušným oprávněním,“ upozorňuje Martin Thienel.
Problém je v tom, že turisté značení často přehlédnou. Kamerový systém přitom registrační značku zaznamená automaticky. Pokud řidič projede zakázanou zónou opakovaně, může dostat několik samostatných pokut.
Chorvatsko hlídá hlavní tahy k moři
Také Chorvatsko v posledních letech zpřísňuje dohled na silnicích. Přibývá radarů, kamer i kontrol zaměřených na rychlost, používání bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. V letní sezoně navíc policie posiluje dohled na hlavních trasách vedoucích k pobřeží.
Častým problémem bývá i nedodržení pravidel pro záchranářskou uličku. Tu mají řidiči vytvářet hned po vzniku kolony, nikoli až ve chvíli, kdy za sebou uvidí sanitku, hasiče nebo policii.
„Moderní navigace dokážou upozornit na řadu omezení nebo pomoci vyhnout se některým rizikovým úsekům. Přesto nelze spoléhat pouze na elektroniku. Dopravní značení, místní pravidla i případná omezení mají vždy přednost před informacemi v navigaci. Před cestou se proto vyplatí ověřit základní dopravní pravidla v zemích, kterými řidič projíždí. Několik minut přípravy může ušetřit nejen pokutu, ale i nepříjemnosti během dovolené,“ říká Thienel.
Před cestou zkontrolujte auto i pojištění
Pokuta ze zahraničí nemusí být jediným nepříjemným výdajem. Pokud se během cesty objeví porucha auta, nehoda nebo zdravotní komplikace, mohou náklady rychle narůst. Před odjezdem se proto vyplatí zkontrolovat technický stav vozidla, rozsah asistenčních služeb i cestovní pojištění.
Evropská kartička pojištěnce sice v zemích EU zajišťuje nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, v praxi to ale nemusí vždy stačit. Nejbližší lékař nebo ambulance mohou být soukromé a za ošetření se pak platí na místě.
„Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemí EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,“ říká Thienel.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.