Média: Evropané chtějí v USA bránit Ukrajinu i jednotu aliance. Nestojí o dohodu Trumpa s Putinem bez nich
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě dorazí s posilou, píše deník The New York Times (NYT). Evropští lídři se podle NYT na schůzce chtějí ujistit, že Ukrajina přežije jako obranyschopná země, ale také, že transatlantická aliance zůstane neporušená. Stanice CNN označila Evropany za bodyguardy. Podle deníku The Washington Post vytvoří jednotnou frontu a pomohou Zelenskému zvládnout setkání, na kterém by mohla záviset budoucnost Ukrajiny.
Evropští představitelé se chtějí podle NYT zasadit o to, aby se Trump příliš nepřiblížil Moskvě a nesnažil se přimět Zelenského, aby přistoupil na dohodu, která by nakonec vedla k rozpadu Ukrajiny. Mnoho z nich zaskočila Trumpova změna postoje v kritické otázce dosažení příměří na Ukrajině před jednáním o územních nebo bezpečnostních zárukách pro Kyjev. Trump před summitem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem příměří od Ruska požadoval. Po schůzce od požadavku upustil, a vyvolal tak u Evropanů znepokojení, zda se nenechal šéfem Kremlu ovlivnit, píše deník.
Jeden vysoce postavený evropský diplomat listu pod podmínkou anonymity popsal pocit paniky, který mezi evropskými spojenci panuje. Diplomat si nepamatuje, že by se tak narychlo zorganizovalo podobné setkání jako to dnešní od dob těsně před válkou v Iráku. Podle něj je zásadní předejít opakování nepříjemné únorové konfrontace mezi Zelenským a Trumpem před televizními kamerami v Oválné pracovně.
Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO, uvedl na své sociální síti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončení otevřené války, kterou proti Ukrajině v únoru roku 2022 rozpoutalo Rusko. Trumpa tvrdí, že ji Zelenskyj, kterého přijme v Bílém domě, může ukončit „téměř okamžitě“. Podobné vzkazy přitom západní lídři obvykle adresují spíše ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který agresi vůči sousední zemi rozpoutal.
Deník WP označil rozhodnutí vysoce postavených evropských lídrů doprovodit Zelenského do Bílého domu za dramatické a výrazné gesto, které podtrhuje důležitost dnešních rozhovorů mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem. Podle stanice BBC by dnešní summit mohl být ještě zásadnější pro budoucnost Ukrajiny než předcházející summit mezi Trumpem a Putinem na Aljašce.
Evropští spojenci jsou podle BBC odhodláni vštípit Trumpovi dvě věci - že bez přímého zapojení Ukrajiny nemůže být uzavřena žádná mírová dohoda a že tato dohoda musí být doprovázena neochvějnými bezpečnostními zárukami.
Spojené státy prostřednictvím Trumpova zmocněnce Stevea Witkoffa oznámily svou potenciální ochotu poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky podobné článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci o kolektivní obraně, připomíná WP. Vypracování přesné podoby bezpečnostních záruk bude pravděpodobně zdlouhavý proces, což by Putinovi mohlo umožnit pokračovat ve válce, zatímco se budou řešit podrobnosti, míní list.
Spojené státy doufají, že se tento týden uskuteční třístranný summit mezi Trumpem, Putinem a Zelenským, sdělil WP jeden americký představitel. Upozornil však, že Bílý dům nutně neočekává, že k tomu dnešní schůzka skutečně povede.
Summit je podle stanice CNN zároveň jedním z nejzásadnějších dní pro bezpečnost Evropy a spojenectví mezi ní a Spojenými státy od konce studené války. Podle NYT není pochyb o tom, že dnešní jednání bude testem pro soudržnost Severoatlantické aliance. Putinovy plány sahají dál než jen k obsazení části nebo celé Ukrajiny, jeho největší ambicí je rozdělit NATO a oddělit evropské spojence od Spojených států, míní deník.
Francouzský prezident Emmanuel Macron je hluboce přesvědčen, že ruský prezident Vladimir Putin nechce mír. Řekl to po jednání tzv. koalice ochotných. Pokud Evropa nyní ukáže před Ruskem slabost, později za to zaplatí vysokou cenu, varoval Macron po jednání evropských představitelů s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
