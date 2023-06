Europoslankyně: Na Den dětí by se nemělo zapomínat na nezletilé z Ukrajiny

Začátkem tohoto týdne se v Senátu PČR konal kulatý stůl na téma dětských obětí války. Zvláštní pozornost byla věnována ukrajinským dětem, které byly násilně deportovány do Ruska. Akci pořádal Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR ve spolupráci s europoslankyní Michaelou Šojdrovou.

„Chceme také představit možnosti, jak se Česká republika může zapojit do pomoci těmto dětem a jaké jsou výzvy a překážky v rámci azylové a migrační politiky EU,“ uvedl Zdeněk Nytra, člen Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR.

Komisař Margaritas Schinas ve svém úvodním video příspěvku prohlásil: „Každá válka je především válkou proti dětem. Ruská agrese na Ukrajině v tomto ohledu nemůže být výjimkou.“

Europoslankyně Michaela Šojdrová, spoluorganizátorka akce a členka meziparlamentní skupiny pro práva dětí, dlouhodobě upozorňuje na problémy, kterým čelí dětské válečné oběti v Evropě. V září 2022 zároveň iniciovala usnesení Evropského parlamentu, které odsoudilo nucené deportace ukrajinských dětí do Ruska jako válečný zločin.

„Občané České republiky se tradičně velmi aktivně zapojují do pomoci dětem postiženým válkou. Občanská společnost dosud prostřednictvím soukromých darů a dobrovolníků podporuje nedoprovázené děti z uprchlických táborů v Řecku. Česká republika se zatím nezapojila do solidární pomoci Řecku,“ uvedla Michaela Šojdrová.

„Věřím, že pozitivní zkušenost s institutem dočasné ochrany a pomocí nedoprovázeným ukrajinským dětem přispěje ke změně tohoto postoje. Na území Evropy se nachází děti bez dokladů a státní příslušnosti, jak z Ukrajiny, tak z Blízkého východu, a EU disponuje zkušenostmi a legálními nástroji, jak jim pomoci,“ dodala.

Akce se zúčastnila také zástupkyně ukrajinské organizace Magnolia, Marina Lypovetska, která upozornila, že podle informací z ukrajinského státního portálu „Děti války“ bylo násilně deportováno do Ruska 19 486 ukrajinských dětí, zatímco pouze 369 z nich se podařilo se vrátit ke svým ukrajinským rodinám.

„Případy šťastného znovusjednocení rodin jsou bohužel velmi vzácné ve srovnání s počtem dětí, které byly deportovány. Je obtížné zjistit přesnou polohu ukrajinských dětí, které byly násilně vysídleny do Ruska. Rusko tyto informace tají,“ vysvětlila Lypovetska během svého online připojení k diskusi.

Diskuze se zúčastnili senátoři, zástupci ministerstev a odborníci z nevládních organizací. Účastníci se shodli na potřebě dalšího koordinovaného úsilí na evropské i národní úrovni s cílem ochránit a pomoci těmto zranitelným dětem, zejména těm, které byly nuceně deportovány do Ruska.