Výstražná stávka na Slovensku. Důvodem jsou obavy z likvidace veřejnoprávních médií

Stávkový výbor ve slovenském veřejnoprávním rozhlasu a televizi (RTVS) ohlásil na dnešek odpoledne výstražnou stávku a protestní shromáždění proti změnám ve fungování této stanice, které prosazuje vláda premiéra Roberta Fica. RTVS sdělila, že akce stávkového výboru nebude mít dopad na vysílaní.

Reklama

Stávku uskuteční nespokojení pracovníci RTVS formou průvodu od budovy rozhlasu k sídlu ministerstva kultury v centru Bratislavy, kde následně bude veřejné shromáždění. Právě ministerstvo kultury navrhlo nový zákon o Slovenské televizi a rozhlasu (STRV), která by nahradila současnou RTVS; předlohu pak schválila vláda a následně v prvním čtení parlament. Definitivně by o ní měli poslanci rozhodnout na schůzi sněmovny, která začne v úterý. Předloha mimo jiné předpokládá, že ve funkci předčasně skončí nynější generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj, který se do čela stanice postavil předloni za bývalé vlády.

„Pokud se nepostavíme proti tomuto pokusu o likvidaci veřejnoprávní televize a rozhlasu, věci naberou raketový spád. Plánované legislativní změny ohrozí redakční a tvůrčí nezávislost zaměstnanců a spolupracovníků RTVS. Tato situace postaví před neřešitelná etická dilemata při každodenním fungování instituce i ostatní profese, včetně výrobních a vysílacích složek,” uvedl stávkový výbor.

Připravovaný nový zákon o STVR kritizovalo i samotné vedení RTVS. Opoziční strany ho zase označily za snahu vlády ovládnout veřejnoprávní médium.

„Orbánizace slovenských televizí“. Moderátor zkritizoval vedení Markízy v přímém přenosu Zprávy z firem Moderátor slovenské televize Markíza Michal Kovačič, který tento týden získal už podruhé novinářskou cenu za diskusní pořad Na telo, v neděli v živém vysílání zkritizoval vedení stanice a varoval před takzvanou orbánizací médií na Slovensku. ČTK Přečíst článek