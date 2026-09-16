Vance si vybral terč. „Útočte na El-Sayeda,“ burcuje republikány před volbami
J. D. Vance poradil republikánům, aby v kampani útočili na demokratického kandidáta do Senátu Abdula El-Sayeda, i když proti němu sami nekandidují. Americký viceprezident ho už dříve označil za „velmi, velmi zlého“. Jeho rada přichází v době, kdy průzkumy ukazují nespokojenost Američanů s Trumpovou hospodářskou politikou.
Americký viceprezident J. D. Vance radí republikánům, aby před volbami do Kongresu zaměřili své kampaně na demokratického kandidáta do Senátu za Michigan Abdula El-Sayeda. A to i v případě, že proti němu sami nekandidují. Vyplývá to ze zvukové nahrávky Vanceova uzavřeného setkání s republikánskými členy Sněmovny reprezentantů, o které informovala CNN.
„Pokud jste jedním z mála republikánů kandidujících proti demokratovi, který není tolik šílený, tak prostě mluvte o Abdulu El-Sayedovi. Má dost materiálu pro celou zemi,“ prohlásil Vance.
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Vance označil kandidáta za „velmi, velmi zlého“
Viceprezident na El-Sayeda útočí opakovaně. Minulý měsíc na mítinku v Detroitu, kde podpořil jeho republikánského soupeře Mikea Rogerse, prohlásil, že na demokratickém kandidátovi je „něco velmi, velmi zlého“. Obvinil ho také z prosazování zájmů jedné skupiny na úkor ostatních. El-Sayed se proti jeho výrokům ohradil a za ty, kdo páchají zlo, naopak označil Trumpovu administrativu a republikány.
Jedenačtyřicetiletý El-Sayed je epidemiolog a bývalý ředitel zdravotního úřadu okresu Wayne. V kampani prosazuje zdravotní pojištění pro všechny, levnější léky na předpis, reformu financování volebních kampaní a ukončení americké vojenské pomoci Izraeli. Podporují ho mimo jiné demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová a nezávislý senátor Bernie Sanders. Pokud by ve volbách uspěl, stal by se prvním muslimským senátorem ve Spojených státech.
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Nespokojenost Američanů Vance přiznává. Vinu připisuje demokratům
Na úterním setkání Vance republikánům také přiznal, že Američané jsou nespokojení se situací v zemi. Doporučil jim, aby frustraci voličů nepřehlíželi, ale odpovědnost za problémy přisuzovali demokratům. „Lidé v naší zemi jsou nyní frustrovaní. Musíte s nimi mluvit otevřeně,“ řekl.
Červencový průzkum CNN přitom ukázal nespokojenost s přístupem prezidenta Donalda Trumpa k ekonomice. Podle 65 procent dotázaných jeho opatření zhoršila ekonomické podmínky v USA. Celkem 73 procent Američanů uvedlo, že prezident nevěnuje dostatečnou pozornost nejpalčivějším problémům země.