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newstream.cz Politika Vance si vybral terč. „Útočte na El-Sayeda,“ burcuje republikány před volbami

Vance si vybral terč. „Útočte na El-Sayeda,“ burcuje republikány před volbami

Abdul El-Sayed
ČTK
ČTK, fry
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J. D. Vance poradil republikánům, aby v kampani útočili na demokratického kandidáta do Senátu Abdula El-Sayeda, i když proti němu sami nekandidují. Americký viceprezident ho už dříve označil za „velmi, velmi zlého“. Jeho rada přichází v době, kdy průzkumy ukazují nespokojenost Američanů s Trumpovou hospodářskou politikou.

Americký viceprezident J. D. Vance radí republikánům, aby před volbami do Kongresu zaměřili své kampaně na demokratického kandidáta do Senátu za Michigan Abdula El-Sayeda. A to i v případě, že proti němu sami nekandidují. Vyplývá to ze zvukové nahrávky Vanceova uzavřeného setkání s republikánskými členy Sněmovny reprezentantů, o které informovala CNN.

„Pokud jste jedním z mála republikánů kandidujících proti demokratovi, který není tolik šílený, tak prostě mluvte o Abdulu El-Sayedovi. Má dost materiálu pro celou zemi,“ prohlásil Vance.

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ČTK, fry

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Vance označil kandidáta za „velmi, velmi zlého“

Viceprezident na El-Sayeda útočí opakovaně. Minulý měsíc na mítinku v Detroitu, kde podpořil jeho republikánského soupeře Mikea Rogerse, prohlásil, že na demokratickém kandidátovi je „něco velmi, velmi zlého“. Obvinil ho také z prosazování zájmů jedné skupiny na úkor ostatních. El-Sayed se proti jeho výrokům ohradil a za ty, kdo páchají zlo, naopak označil Trumpovu administrativu a republikány.

Jedenačtyřicetiletý El-Sayed je epidemiolog a bývalý ředitel zdravotního úřadu okresu Wayne. V kampani prosazuje zdravotní pojištění pro všechny, levnější léky na předpis, reformu financování volebních kampaní a ukončení americké vojenské pomoci Izraeli. Podporují ho mimo jiné demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová a nezávislý senátor Bernie Sanders. Pokud by ve volbách uspěl, stal by se prvním muslimským senátorem ve Spojených státech.

Nespokojenost Američanů Vance přiznává. Vinu připisuje demokratům

Na úterním setkání Vance republikánům také přiznal, že Američané jsou nespokojení se situací v zemi. Doporučil jim, aby frustraci voličů nepřehlíželi, ale odpovědnost za problémy přisuzovali demokratům. „Lidé v naší zemi jsou nyní frustrovaní. Musíte s nimi mluvit otevřeně,“ řekl.

Červencový průzkum CNN přitom ukázal nespokojenost s přístupem prezidenta Donalda Trumpa k ekonomice. Podle 65 procent dotázaných jeho opatření zhoršila ekonomické podmínky v USA. Celkem 73 procent Američanů uvedlo, že prezident nevěnuje dostatečnou pozornost nejpalčivějším problémům země.

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