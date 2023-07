Pitná voda Pražanům letos podražila. Její spotřeba klesá

Také Pražské vodovody a kanalizace musely loni čelit drahým energiím. Zvýšené náklady ale přenesly na své zákazníky až letos, kdy jim v lednu zvýšily ceny vodného a stočného téměř o pětinu.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) loni zvýšily čistý obrat o 6,3 procenta na 9,18 miliardy korun. Zisk společnosti klesl o 1,3 procenta na 562 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, která zásobuje pitnou vodou Prahu a část Středočeského kraje.

Loni v době, kdy firmám výrazně rostly provozní náklady kvůli cenám energií, nezvyšovala PVK cenu vodného a stočného. Od letošního roku ho zvýšila na 128 korun za metr krychlový, což je meziročně o 18,5 procenta více než loni.

PVK vlastní z 51 procent firma Veolia a ze 49 procent Pražská vodohospodářská společnost. PVK platí nájem Praze za používání vodohospodářské infrastruktury. Od roku 2002, kdy do společnosti vstoupila Veolia, to bylo přes 41 miliard korun, uvádí výroční zpráva.

Hybridní modely práce šetří v Praze vodou

Předseda představenstva Philippe Guitard ve výroční zprávě uvedl, že firma loni i přes výrazný růst provozních nákladů přizpůsobila své hospodaření tak, aby je nepřenášela do ceny vodného a stočného a cena se za celý rok nezměnila. Několikrát valorizovala mzdy, doplnil. Loni měla ke konci roku 1153 zaměstnanců a 95 230 smluvních zákazníků.

Průměrná spotřeba vody od PVK na osobu a den byla loni 111 litrů, v roce 2021 to bylo 113 litrů. Podnik již dříve poukazoval na to, že spotřebu v posledních letech ovlivnilo omezení turistického ruchu a uzavření provozoven služeb a škol kvůli pandemii koronaviru.

„Předpokládáme, že trend využívání home office a tím i omezení každodenního dojíždění za prací ze Středočeského kraje do Prahy bude zčásti trvalý a projeví se snížením spotřeby vody v Praze,“ uvedla firma ve zprávě za loňský rok.

Podnik loni řešil 3874 havárií, což je o 257 méně než v roce 2021. Z toho jedno procento byly takzvané havárie první kategorie, kdy bylo narušeno zásobování pro více než 1000 obyvatel nebo měly dopad například na zdravotnická zařízení či další významné objekty.

