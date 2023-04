V Pavlově poradním týmu budou Kysela, Marek, Bezděk nebo Poláková

V poradním týmu prezidenta Petra Pavla budou ústavní právník Jan Kysela, ekonom David Marek, někdejší šéf důchodových komisí Vladimír Bezděk nebo expertka na sociální podporu Lucie Poláková. Součástí týmu budou také odborník na inovace v energetice Jakub Maščuch a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, povede jej podnikatel Tomáš Richter. Pavel tým představil v pondělí na své první tiskové konferenci na Pražském hradě.

Řada z poradců s Pavlem spolupracovala už v prezidentské kampani. Richter se na přípravě jeho kandidatury podílel od konce roku 2019 a ve volebním týmu měl na starosti finance a fundraising. S Pavlem v kampani spolupracovali také ekonom Bezděk, hlavní ekonom společnosti Deloitte Marek, Maščuch či Poláková. Kysela je též vedoucím konzultačního panelu pro nominaci ústavních soudců.

Ústavní právník Kysela působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a také v Senátu jako asistent a poradce předsedy horní komory. Podílel se na komentářích k ústavě a Listině základních práv a svobod. Bude poradcem prezidenta pro ústavu a právní otázky. Marek, jenž bude poradcem pro ekonomiku, hospodářské otázky a finanční trhy, dříve působil jako ekonom v České národní bance, České spořitelně a v Patria Finance. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Poradkyně pro sociální politiku a neziskový sektor Poláková je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní spolku Komunitní osvětové společenství. Bezděk, který dříve působil jako ekonom v České národní bance a řídil dvě takzvané Bezděkovy důchodové komise, se stal poradcem pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor.

Miko, poradce pro životní prostředí a udržitelnost, byl náměstkem ministra v letech 2003 až 2005 a v roce 2009 zastával post ministra životního prostředí v úřednické vládě Jana Fischera. Loni byl vládním zmocněncem pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb v době českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Maščuch, který bude Pavlovi radit s energetikou, od studií působí v oboru, dříve byl členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Prezident zatím nemá konkrétní jméno poradce pro vzdělávání, hledá někoho, kdo bude mít průřezový přehled ve všech aspektech. Externím poradcem pro architekturu a v širším kontextu otevření Hradu veřejnosti bude architekt Josef Pleskot, brzy se uskuteční kulatý stůl k tématu.

Pavel nebude mít přímo poradce pro zahraniční politiku, bude ji ale občas konzultovat s řadou lidí. Jedním z nich bude bývalý poslanec Jan Farský (STAN), o kterém se dříve hovořilo jako o možném poradci pro otázky domácí politiky.