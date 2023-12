V Česku stále stoupají řeky, bez proudu zůstávají kvůli větru tisíce lidí

V Česku v pondělí dopoledne nadále stoupají hladiny řek a potoků. Nejvyšší stupeň povodňové aktivity platil dopoledne zhruba na 20 stanicích, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na několika místech vyhlásil extrémní stupeň nebezpečí. Bez proudu zůstávalo 3700 domácností, poruchy se ale daří odstraňovat a jejich počet by měl klesat. Podobné je to na železnici, kde se už podařilo většinu popadaných stromů z kolejí odklidit. Odpoledne bude vítr slábnout.

Příčinou stoupání hladin je tání sněhu a déšť. Varování ČHMÚ před vzestupem hladin řek a potoků platí až do odvolání pro velkou část ČR. Výjimkou je pouze jižní část Jihočeského kraje a severní část Moravskoslezského kraje. Na západě Čech by se měla situace už stabilizovat, naopak stoupat by odpoledne měly toky odvodňujících severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu.

Hasiči v Mrákotíně na Jihlavsku evakuují obyvatele domů pod hrází rybníku Řibřid. Voda narušila hráz. Ohrožených je asi 20 domů, podle starosty je situace vážná. Vodní laguna se vytvořila také například u mateřské školy v Hostinném na Trutnovsku, kde hasiči čerpali vodu, přemisťovali vybavení do vyššího patra a navezli několik vysoušečů.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X oznámil, že v plné pohotovosti jsou pracovníci všech Povodí. "V koordinaci s hasiči a dalšími činíme všechna opatření k rozložení povodňových vln a minimalizaci škod," sdělil.

Právě výjezdy k zatopeným místům a popadaným stromům jsou nejčastější činností hasičů v posledních dnech. Na Štědrý den zaznamenali 1989 zásahů, nejvíce v historii. V předchozích letech se jejich počet pohyboval v nižších stovkách. Důvodem bylo právě počasí, protože 1821 výjezdů bylo letos k takzvané technické pomoci. Požárů bylo na Štědrý den 49, což je průměrný počet.

Tisícům lidí zkomplikovaly letošní Vánoce výpadky proudu. V noci na dnešek evidovala společnost ČEZ 12 tisíc domácností bez elektřiny. Většinu poruch se ale podařilo odstranit. Dopoledne zůstávalo v Česku bez dodávek proudu 3700 odběrných míst. V Pardubickém kraji jich bylo 1200, v Ústeckém kraji 800, na Vysočině a v Královéhradeckém kraji shodně 500. Nejčastější příčinou poruch jsou pády stromů či větví do vedení

Počasí působilo problémy také v dopravě. Dnes před polednem byl provoz přerušený na pěti železničních úsecích. Popadané stromy jsou například stále na kolejích mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Vlaky nejezdí ani mezi Havlíčkovým Brodem a Horní Cerekví nebo mezi stanicemi Nové Hrady a České Velenice.

Podle předpovědi ČHMÚ se vítr k večeru uklidní. Přes den ale ještě může v nárazech dosáhnout rychlosti zhruba 70 km/h, na horách i více. Například Sněžku ráno zasáhl vítr o síle orkánu, jeho rychlost dopoledne dosahovala více než 120 kilometrů za hodinu. Hranice orkánu činí 117,7 km/h. Kvůli silnému větru se nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl v provozu.