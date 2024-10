V bojích u Charkova zemřel ruský opoziční aktivista

V bojích na straně Ukrajiny zemřel ruský opoziční aktivista Ildar Dadin. Informovala o tom agentura DPA, podle níž zahynul v oblasti ukrajinského Charkova. Kyjev zatím jeho smrt nepotvrdil. Jak přesně zemřel, není jasné.

Reklama

Dadin se v minulosti opakovaně stavěl proti režimu prezidenta Vladimira Putina, kvůli čemuž se dostal i do vězení, kde byl podle svých slov mučen. Několikrát mu také soudy vyměřily peněžitý trest. V červnu 2017 mu například moskevský soud uložil pokutu 20 tisíc rublů (tehdy asi 8000 korun) za čtení ruské ústavy na Rudém náměstí v ruské metropoli, pár měsíců předtím zase pokutu 15 tisíc rublů (přibližně 6000 korun) za účast na protestu u budovy ministerstva vnitra.

Na Ukrajinu Dadin podle serveru Ukrajinska pravda odešel začátkem roku 2023, aby vstoupil do její armády a podpořil obranu východoevropské země proti ruské agresi.

Mírová jednání se blíží. Válka na Ukrajině spěje do kulminačního bodu, tvrdí expert Politika Válka na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany spěje do kulminačního bodu. Obě strany podle něj nyní jen hledají možnosti, jak získat výhody, s nimiž by mohly argumentovat při jednáních o ukončení konfliktu, řekl odborník. ČTK Přečíst článek