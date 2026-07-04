Merz ujistil Zelenského: Ukrajina se může na Německo dál spolehnout
Německo chce před summitem NATO v Ankaře vyslat Kyjevu jasný signál. Kancléř Friedrich Merz v telefonátu ujistil Volodymyra Zelenského, že Ukrajina se může dál spolehnout na německou podporu, zejména v obraně proti ruským vzdušným útokům.
Německý kancléř Friedrich Merz ujistil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev se může i nadále spolehnout na podporu Berlína. Oba politici spolu telefonovali tři dny před začátkem summitu NATO v Ankaře, kde má být pomoc Ukrajině jedním z hlavních témat.
Polsko-ukrajinské vztahy procházejí jednou z nejcitlivějších fází od začátku ruské invaze. Podle expertů za napětím stojí hlavně spory o historickou paměť, které znovu rozdmýchala polská domácí politika i ukrajinské zacházení se symboly UPA.
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Politika
Polsko-ukrajinské vztahy procházejí jednou z nejcitlivějších fází od začátku ruské invaze. Podle expertů za napětím stojí hlavně spory o historickou paměť, které znovu rozdmýchala polská domácí politika i ukrajinské zacházení se symboly UPA.
Zelenskyj podle tiskové zprávy německé vlády Merze informoval o následcích posledních ruských vzdušných útoků na Ukrajinu. Zároveň kancléři poděkoval za dosavadní německou pomoc, především v oblasti protivzdušné obrany.
„Prezident poděkoval spolkovému kancléři za německou podporu, obzvlášť v obraně proti vzdušným útokům,“ uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. „Spolkový kancléř zopakoval, že se Ukrajina může spolehnout na další podporu Německa,“ dodal.
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Desítky miliard eur pro Ukrajinu
Telefonát se uskutečnil krátce před dvoudenním summitem Severoatlantické aliance v tureckém hlavním městě, který začne v úterý. NATO má podle návrhu závěrečného prohlášení přislíbit Ukrajině vojenskou pomoc na letošní rok ve výši 70 miliard eur, tedy zhruba 1,69 bilionu korun.
Ukrajina se už více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Právě další vojenská a finanční podpora Kyjeva bude v Ankaře patřit k nejsledovanějším bodům jednání spojenců.