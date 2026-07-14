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newstream.cz Politika Bulharsko vystupuje z řady podporovatelů Ukrajiny. Radev odmítá další zbraně

Bulharsko vystupuje z řady podporovatelů Ukrajiny. Radev odmítá další zbraně

Rumen Radev
ČTK
ČTK
ČTK

Bulharsko se přestane účastnit práce koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev odmítá pokračující vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Na svém rozhodnutí trval i poté, co ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně požádal, aby země v koalici zůstala.

Bulharský premiér Rumen Radev dnes uvedl, že jeho země se již nebude účastnit práce takzvané koalice ochotných, která spojuje země podporující Ukrajinu čelící ruské invazi. Informovala o tom agentura BGNES.

„My se neúčastníme koalice, která trvá na pokračující finanční a vojenské pomoci Ukrajině,“ uvedl Radev, který byl dnes v Paříži přítomen na vojenské přehlídce u příležitosti francouzského státního svátku.

Zopakoval rovněž názor, že řešení ruské války proti Ukrajině nespočívá v jejím prodlužování vojenskými prostředky, ale v „silné diplomatické misi, která by konečně ukončila eskalaci“.

Žádost od Macrona

Radev, který je označovaný za proruského, také uvedl, že ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně žádal, aby v bulharské účasti v koalici ochotných pokračoval. Bulharský premiér však trval na tom, že v koalici není „místo pro Bulharsko“.

Bývalý prezident Radev se do premiérské funkce dostal po vítězství své strany Progresivní Bulharsko v dubnu tohoto roku. Jeho ministr obrany v červnu oznámil, že Bulharsko přestane dodávat zbraně Ukrajině, načež o den později upřesnil, že komerční prodej bude pokračovat.

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Radev opakovaně tvrdí, že válku, kterou rozpoutalo Rusko svou invazí do sousední země, nelze vyhrát na bojišti. V minulosti navíc označil podporu Ukrajiny za „předem ztracenou“. Jeho vláda rovněž pohrozila vetem vůči nejnovějšímu balíčku protiruských sankcí Evropské unie poté, co vznesla námitky proti zařazení několika osob, včetně ruského pravoslavného patriarchy Kirilla.

Lídři devíti evropských zemí v čele s Francií, Británií či Německem se na pondělním jednání takzvané koalice ochotných v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Francie nadto oznámila, že Ukrajině umožní licenční výrobu některých francouzských pokročilých zbraní, zatímco Kyjev nakoupí francouzsko-italské systémy protivzdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů Rafale.

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