„Dvanáct let jsem slýchával stejnou pohádku.“ Generál Zalužnyj rozmetal naděje Ukrajiny na vstup do NATO
Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k alianci nikdy nepřipojí. Podle agentury AFP to v Kyjevě prohlásil bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec Ukrajiny v Británii Valerij Zalužnyj. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na doktrínách z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století. Ukrajinská armáda je podle něj díky zkušenostem ze současné války modernější.
Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj nevěří, že jeho země někdy vstoupí do NATO. Ukrajinská armáda je podle něj v některých ohledech modernější než samotná aliance, která nestíhá reagovat na proměnu války způsobenou drony a levnými technologiemi.
„Každý rok jsem slýchával stejnou pohádku“
„Téměř 12 let jsem se osobně věnoval osvojování standardů NATO a každý rok jsem slýchával stejnou pohádku – že jsme na prahu vstupu do této organizace. Bohužel se k ní nikdy nepřipojíme,“ uvedl podle ukrajinských médií v pondělí večer na setkání ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Několik členů NATO navíc proti plnému členství Ukrajiny v alianci vystupuje.
Generál zpochybnil, zda je NATO vzhledem k současným hrozbám stále relevantní. Myslí si také, že po čtyřech a půl letech invaze, která je nejhorším ozbrojeným konfliktem v Evropě od druhé světové války, je ukrajinská armáda modernější než samotná aliance.
„Je nemožné připojit se k organizaci, která se drží doktrín z druhé světové války, vzhledem k současné úrovni rozvoje ukrajinských ozbrojených sil,“ řekl Zalužnyj.
Ukrajina technologie NATO stále potřebuje
Zároveň ale uznal, že Ukrajina potřebuje technologie, které jsou k dispozici v zemích NATO, zejména systémy protivzdušné obrany umožňující sestřelovat balistické rakety.
Zalužnyj už v červenci v komentáři zveřejněném britským deníkem The Telegraph uvedl, že válka na Ukrajině vynesla na světlo znepokojivé otázky o tom, zda je NATO připraveno na konflikty 21. století.
Ukrajina má podle něj také všechny důvody ocenit podporu, kterou jí členové NATO poskytli a nadále poskytují. Úcta k alianci však podle něj nesmí bránit upřímnému zhodnocení jejích slabých stránek. Schopnost Ukrajiny pokračovat ve válce na druhou stranu silně závisí na trvalé podpoře jejích spojenců, zdůraznil tehdy.
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