U Patriotů pro Evropu je dusno. Frakce se pře kvůli italskému generálovi

Nová frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu se pře o italském generálovi Robertovi Vannaccim, který by se měl stát jedním z místopředsedů klubu.

Reklama

Jmenování europoslance zvoleného za Ligu vnímá jako problém francouzské Národní sdružení (RN), které má v klubu nejsilnější zastoupení, píší deníky La Stampa a Corriere della Sera. Zástupci francouzské strany Vannaccimu vyčítají některé jeho předchozí výroky.

Vannacci se má stát jedním z místopředsedů frakce, kterou povede europoslanec z RN Jordan Bardella. Právě francouzská strana, na niž připadá 30 z 84 členů frakce, má vůči Vannaccimu největší výhrady. „Je to problém a budeme hledat řešení,“ řekl v pondělí o jmenování italského generála na post místopředsedy frakce vedoucí stranické delegace RN Jean-Paul Garraud.

RN chce s Vannaccim probrat některé jeho předchozí výroky. Vannacci se v Itálii stal známou osobností v loňském roce, když vydal svůj pamflet Il mondo al contrario (Svět naruby). V něm například tvrdí, že homosexuálové „nejsou normální“ či že italská volejbalistka Paola Egonuová neodpovídá představě o podstatě Italů, protože je černoška. Vannacci později odmítl, že by nesnášel homosexuály či byl rasista.

Vannacci vydal svou knihu, když byl generálem v aktivní službě. Armáda se od textu distancovala a ministr obrany Guido Crosetto označil pamflet za „osobní blouznění“ Vannacciho. Mezi italskými voliči si však generál získal jistou popularitu a dostal přes půl milionu preferenčních hlasů. To je zdaleka nejvíce mezi osmi europoslanci Ligy.

Reklama

Biden odmítl pochybnosti o svém věku. Jsem starý, ale jsem zatraceně bystrý, uvedl Politika Americký prezident Joe Biden znovu odmítl pochybnosti ohledně své schopnosti ucházet o znovuzvolení. V rozhovoru se stanicí NBC se označil za „zatraceně bystrého“, dotazy na svůj věk má ale za legitimní. V debatě se chce s Donaldem Trumpem znovu utkat v září. ČTK Přečíst článek