Lukáš Kovandy: Trump chce levnější diesel pro Američany. Čechům může nafta zdražit až o deset korun
Americký prezident Donald Trump podporuje zákaz vývozu dieselu ze Spojených států. Krok, který má ulevit americkým řidičům, by však mohl výrazně prodražit tankování v Evropě. V Česku by úplný zákaz mohl zvednout cenu nafty přibližně o pět až sedm korun za litr, v krajním scénáři až o deset korun. Ani chystaná daňová úleva a regulace cen by takový šok plně nevyrovnaly.
Úleva pro americké řidiče se může změnit v drahý účet pro Evropu. Donald Trump v úterý 22. září uvedl, že podporuje zákaz vývozu dieselu ze Spojených států. Reaguje tím na rekordní ceny paliva, které se několik týdnů před listopadovými volbami do Kongresu stávají stále citlivějším politickým tématem. O zavedeném zákazu však zatím řeč není.
Nafta v Česku v srpnu meziměsíčně zdražila zhruba o 14 procent, nejvýrazněji v celé Evropské unii. Nabízí se otázka, zda si čerpadláři po konci regulace marží nezačali vynahrazovat předchozí omezení. Do cen se ale promítl také návrat vyšší spotřební daně. Samotné evropské prvenství proto k jednoznačnému verdiktu nestačí.
Best in diesel. Nafta v Česku zdražovala nejrychleji v EU. Mohou za to pumpaři?
Názory
Nafta v Česku v srpnu meziměsíčně zdražila zhruba o 14 procent, nejvýrazněji v celé Evropské unii. Nabízí se otázka, zda si čerpadláři po konci regulace marží nezačali vynahrazovat předchozí omezení. Do cen se ale promítl také návrat vyšší spotřební daně. Samotné evropské prvenství proto k jednoznačnému verdiktu nestačí.
Pokud by Washington k úplnému zastavení vývozu skutečně přistoupil, zasáhl by trh, který už nyní trpí nedostatkem nafty. Dodávky z Ruska a Blízkého východu jsou omezené, zásoby v evropských obchodních centrech nízké a americké ceny dieselu překročily šest dolarů za galon. Podle zprávy agentury Reuters, která odkazuje na deník Vedomosti, se navíc Rusko chystá prodloužit omezení vývozu dieselu do konce října.
O cenu nafty nejde jen přes ropu
Spojené státy patří mezi významné světové vývozce dieselu a dalších středních paliv. Jejich případný výpadek by proto pro Evropu znamenal citelný nedostatek dodávek. Evropské rafinerie a obchodníci by museli intenzivněji soutěžit o dostupné palivo z Indie a dalších asijských zemí.
Zákaz by pravděpodobně zvýšil především cenu hotové nafty vůči ceně ropy. Rozšířil by se tak cenový rozdíl označovaný jako rafinační marže, který ovšem nelze zaměňovat s čistým ziskem rafinerií.
Právě tento vztah je pro české řidiče podstatný. Cena nafty u tuzemských čerpacích stanic se neodvíjí jen od ceny ropy Brent. Rozhoduje také evropská velkoobchodní cena samotného paliva. I při stabilní ceně ropy proto může nafta výrazně zdražovat.
Deset korun navíc? Krajní scénář, nikoli jistota
Pro orientační propočet lze použít kurz kolem 21 korun za dolar. Zdražení evropské velkoobchodní ceny dieselu o deset dolarů za barel pak odpovídá přibližně 1,3 koruny na litr bez DPH, tedy zhruba 1,6 koruny v koncové ceně.
Pokud by úplný americký zákaz zvýšil evropskou cenu dieselu o 30 až 40 dolarů za barel, při plném promítnutí do maloobchodních cen by to znamenalo přibližně pět až šest a půl koruny navíc za litr. Při růstu o 50 až 60 dolarů za barel by dopad dosahoval přibližně osmi až deseti korun.
Jde o modelové scénáře, nikoli o jistou předpověď. Skutečný vývoj by závisel na rozsahu a délce amerického omezení, reakci ostatních dodavatelů i kurzu koruny. K desetikorunovému zdražení by trh mohla přiblížit především panická reakce v kombinaci s déle trvajícím výpadkem dodávek.
Česká regulace světové zdražování nezastaví
Část případného cenového šoku by v Česku tlumila chystaná vládní opatření. Od 1. do 31. října má znovu platit regulace cen pohonných hmot a současně snížení spotřební daně z nafty na evropské minimum.
Samotná daňová úleva představuje po započtení DPH 2,35 koruny na litr. O tolik může cenu snížit za jinak nezměněných podmínek. Neznamená to však, že nafta u čerpacích stanic skutečně o tuto částku zlevní, pokud mezitím vzroste její velkoobchodní cena.
Ani regulace nezmrazí ceny na pevné úrovni. Maximální ceny budou vycházet z vývoje velkoobchodních cen a regulované marže. Pokud tedy zdraží samotné palivo na evropském trhu, může růst také cenový strop u českých čerpacích stanic.
V krajním případě kolem 57 korun za litr
Podle údajů CCS uvedených v podkladu se nafta v úterý 22. září prodávala v Česku v průměru za 49,47 koruny za litr. Už tato úroveň znamená pro řidiče i dopravce mimořádně drahé tankování.
Při zdražení o deset korun a plném promítnutí daňové úlevy 2,35 koruny by cena za jinak stejných podmínek vycházela přibližně na 57,12 koruny za litr. Vládní opatření by tedy dopad zmírnilo, ale zdaleka nevymazalo. Výslednou cenu by navíc ovlivnilo působení regulace marží.
Zákaz se může vymstít i Američanům
Ani ve Spojených státech by přitom zákaz vývozu nemusel přinést trvalou úlevu. Velká část americké rafinérské produkce je soustředěna na pobřeží Mexického zálivu. Přesun přebytečného paliva do jiných částí země omezují přepravní kapacity i rozdílné požadavky na vlastnosti paliv.
Pokud by se zásobníky naplnily a vývoz nebyl možný, rafinerie by mohly omezit výrobu. S ní by klesala produkce nejen dieselu, ale také benzinu a leteckého paliva. Po počátečním zlevnění by tak mohl přijít nový tlak na růst cen. Právě před tímto rizikem varují zástupci energetického průmyslu.
Trumpův plán tak může evropským řidičům velmi rychle zdražit tankování, aniž by Američanům zajistil dlouhodobě levnější palivo. Česká vláda může část dopadu utlumit nižší daní a regulací marží. Chybějící naftu na světovém trhu tím ale nenahradí.