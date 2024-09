Třetina žen ve vedení firem. Už brzy a povinně

Kvóty pro ženy ve vedení velkých firem sněmovna zřejmě schválí. Příslušná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která nové pravidlo třetinového zastoupení žen ve vedení zavádí, je po dnešku ve sněmovně před závěrečným schvalováním.

Velké obchodní společnosti v Česku zřejmě budou muset zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Ženy by v něm měly tvořit aspoň třetinu. Norma přenáší do české legislativy evropskou směrnici. Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) ji přebírá v minimalistické verzi. Sněmovna možná odloží účinnost novely z letošních Vánoc na polovinu příštího roku.

Koho se týká obměna vedení?

Požadavky se mají týkat firem s víc než 250 zaměstnanci a ročním obratem přes 50 milionů eur, nebo aktivy přes 43 milionů eur. Společnosti by měly buď mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. To platí i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Podle podkladů by se zákon týkal společností ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR, Kofola a Colt CZ Group.

Trojice koaličních poslanců v čele s Janou Bačíkovou (ODS) předložila pozměňovací návrh, který upravuje přechodná ustanovení a prodlužuje lhůtu pro splnění povinnosti zvolit cíl vyváženého zastoupení. Podle návrhu vlády by tato povinnost připadla na poslední termín 28. února 2025. Poslanec ODS Jiří Havránek chce odložit účinnosti z letošního 24. prosince na 1. červenec 2025.

„Nemyslím si, že ten zákon řeší nějaký společenský problém,“ řekl poslanec opozičního hnutí ANO Milan Feranec. Poukázal na to, že jednou z dotčených firem je i výrobce nápojů Kofola, kterému povodeň v uplynulých dnech vyplavila závod v Krnově a další provozy. Ptal se, jestli tedy Kofola bude řešit jako svůj hlavní problém vyvážené zastoupení žen v dozorčích radách.

Pravidla vybírání vedení musí být podle návrhu jasná, neutrální a jednoznačná po celou dobu od přípravy přes předběžný a užší výběr i stanovení skupin kandidátů. Pokud firma svůj cíl u podílu žen a mužů neplní, měla by upřednostnit ze dvou kandidujících se srovnatelnou kvalifikací a předpoklady toho z méně zastoupené skupiny. Pokud by to neudělala, mohl by se neupřednostněný kandidát či kandidátka obrátit na soud a žádat i finanční náhradu. Firma by musela prokázat, že nepochybila.

Společnosti by měly vyváženého složení vedení podle podkladů dosáhnout do pololetí 2026. Informace o pokroku a výběru kandidátů by měly zveřejňovat. Za nedodržování postupu by hrozily pokuty.

