Lukáš Kovanda: Vláda chystá další ránu pro kapitálový trh - povinné zastoupení žen

Současná údajně středopravá vláda se chystá zasadit další ránu českému kapitálovému trhu. Již se jí podařilo ochromit důvěru investorů v něj kurzotvornými výroky pronášenými nahodile a zmateně, zjevně bez znalosti věci a vůbec bez koncepce, případně jako v banánové republice v prostředí ducha venkovské hospody.

Reklama

Teď společnostem obchodovaným na burze vláda plánuje přikazovat – na což si netroufl ani žádný z dosavadních levicových kabinetů –, aby měly ve vedení třetinu žen. Přitom je empiricky prokázáno, že takové kvóty zpravidla snižují výkonnost firem, tedy poškodí celý tuzemský kapitálový trh.

Týden tradera: Burzy brzdí s tím, jak Fed krotí naděje na snížení sazeb Trhy Po výrazných růstech akciových burz z posledních týdnů, se po zasedání americké centrální banky vrátila na trh určitá volatilita a s ní i korekce cen. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil pod 4900 bodů a Jerome Powell ve svém proslovu "chladil" očekávání investorů o brzkém snižování úrokových sazeb v březnu. Svými hospodářskými výsledky rovněž zklamal technologický sektor. Kryštof Míšek Přečíst článek

Například metastudie publikovaná v recenzovaném vědeckém žurnálu Economic Affairs v říjnu 2021 hovoří celkem jasně. „Kvóty zastoupení žen ve vedení společností většinově snižují jejich finanční výkonnost.“

Evropské akcie jsou přitom už teď v historicky rekordní slevě vůči těm americkým. Vyplývá to ze srovnání poměrového ukazatele vyhlížené tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii na horizontu dalších dvanácti měsíců. Brány jsou přitom v potaz všechny klíčové akciové tituly jak ve Spojených státech, tak v Evropě (viz graf níže).

Klíčovým důvodem je to, že Evropa nemá žádnou světově významnou technologickou společnost, dále vykazuje slabší vyhlížený ekonomický růst, slabší hospodářskou odolnost a konečně také na ni tíživěji dopadá současná geopolitická situace.

Evropu také poškozuje to, že do její ekonomiky už přespříliš promlouvá ideologie, zejména ta zelená, ale právě i genderová. Mezinárodní investoři Evropě věří méně a méně; její ideologie poškozuje životní úroveň zejména budoucích generací. Pokud mnohé evropské burzovně obchodované společnosti musí vybírat lidi do vedení na základě pohlaví, a tedy nikoli nutně na základě schopností, přičemž je to empiricky prokázaná nevýhoda v konkurenčním boji, nepřekvapí, že kapitál směřuje více a více do Spojených států a jiných části světa, na úkor Evropy.

Využití kvantových počítačů se rozšiřuje i v Česku, ČVUT podepsalo dohodu o spolupráci s IBM Zprávy z firem České vysoké učení technické v Praze oznámilo, že se jako první instituce v ČR připojilo ke kvantové počítačové síti IBM, takže bude moci ještě více využívat tyto výpočetní postupy. Kvantové počítače umožňují množství složitých výpočtů, které mimo jiné dokážou modelovat průběh chemických reakcí nebo třeba pomáhají vytvářet nové léky. Josef Tuček Přečíst článek

Akciové trhy varovný signál tedy už vysílají. Doplňuje jej například článek z Wall Street Journal z tohoto týdne. Podle něj brzdí schopnost konkurovat Spojeným státům a Číně evropská regulační mánie. Evropská unie je podle listu jedničkou v jedné oblasti – v regulacích. Včetně těch genderových. Agresivní tvorbou pravidel si ale pod sebou řeže větev. Připravuje se – kromě jiného – o schopnost konkurovat Číně v oblasti elektromobility a Spojeným státům v umělé inteligenci.

Co dodat? Že hořký kalich jsme ještě nedopili, opravdu hořký konec je teprve před námi, protože ani varování akciových trhů, ani zmíněný článek Wall Street Journal evropské a bruselské zideologizované byrokracii oči zřejmě neotevře. Škoda, že oči neotvírá ani česká vláda, hlásící se k politickému středu, či dokonce pravici.