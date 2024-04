Strach ze špionáže. Británie odstraní čínské sledovací systémy z citlivých míst

Británie chce do příštího dubna odstranit z citlivých míst sledovací technologie vyrobené v Číně. Oznámila to podle agentury Reuters britská vláda, která usiluje o posílení bezpečnosti kvůli rostoucím obavám z čínských špionážních aktivit. Britští zákonodárci dále chtějí zakázat bezpečnostní kamery od čínských polostátních firem Hikvision a Dahua.

V Evropě sílí obavy z čínské špionážní aktivity. Britská policie minulý týden obvinila dva muže ze špionáže ve prospěch Číny. Jeden z nich dokonce údajně pracoval jako rešeršista pro britskou konzervativní poslankyni Alicii Kearnsovou.

V listopadu 2022 britská vláda uvedla, že vizuální pozorovací systémy vyráběné firmami vázanými čínským zákonem o zpravodajské činnosti by neměly být používány na citlivých místech, jako jsou vládní budovy a vojenské základny.

Britští zákonodárci rovněž z obav o soukromí vyzvali k zákazu prodeje a používání bezpečnostních kamer od firem Hikvision a Dahua, které částečně vlastní čínský stát.

Útok zevnitř na evropskou demokracii. Německá AfD měla mezi sebou čínského špióna Politika Německá policie zadržela v Drážďanech jednoho ze spolupracovníků Maximiliana Kraha, europoslance a lídra kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) pro volby do Evropského parlamentu. Dnes o tom informovala veřejnoprávní televize ARD. Spolkové státní zastupitelství následně bez upřesnění jména europoslance uvedlo, že zadrženého podezřívá z výzvědné činnosti pro Čínu, které předával informace o chodu europarlamentu a o činnosti čínské opozice. ČTK Přečíst článek

Varování před špiony

Britská vláda uvedla, že podle jejího zjištění valná většina takzvaných citlivých míst nebyla nikdy problémovým zařízením vybavena. Z nemnoha míst, které je měly, už byly z 50 procent odstraněny a pracuje se i na odstranění zbývajících. „Práce na odstraňování zbývajících zařízení postupuje dopředu, přičemž zhruba 70 procent míst by mělo být zbaveno pozorovacích zařízení do října tohoto roku a na všech zbývajících místech by výměna měla být dokončena nejpozději do dubna 2025,” uvedl parlamentní tajemník Alex Burghart.

Británie před šesti měsíci varovala, že čínští špioni se zaměřují na osoby v citlivých pozicích v politice, obraně a byznysu v rámci stále sofistikovanější špionážní operace zaměřené na získání přístupu k tajným informacím. „Vláda bere extrémně vážně bezpečnost britských občanů, systémů a zařízení a zavedli jsme řadu opatření na přezkoumání neporušenosti našich činností,” zdůraznil Burghart.

Koudelka: Bezpečnostní situace je nyní nejhorší od druhé světové války Politika Současná bezpečnostní situace je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás, řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit. ČTK Přečíst článek