Babiš bilancoval půl roku vlády. Chválí nízkou inflaci a levnější energie
Vláda podle premiéra Andreje Babiše plní své předvolební sliby a daří se jí držet nízko inflaci, ceny energií i pohonných hmot. Za klíčový úkol pro další měsíce označil premiér přípravu státního rozpočtu na rok 2027, ve kterém chce Česko poprvé splnit závazek vydávat na obranu nejméně dvě procenta HDP.
Premiér Andrej Babiš při bilanční tiskové konferenci vyzdvihl výsledky svého kabinetu za prvních šest měsíců vládnutí. Za největší úspěchy označil nízkou inflaci, pokles cen energií a stabilní ceny pohonných hmot.
„Plníme to, co jsme řekli. Za největší úspěch považuji jednu z nejnižších inflací v Evropě, podařilo se nám srazit ceny energií, držíme na uzdě ceny pohonných hmot,“ uvedl Babiš.
Česko se chce zapojit do programu PURL, v němž spojenci financují nákup amerických zbraní a munice pro Ukrajinu. Vláda do něj přesměruje část peněz určených na jiné ukrajinské projekty, oznámil před summitem NATO ministr zahraničí Petr Macinka. Prezident Petr Pavel změnu českého postoje přivítal.
Babišova vláda obrací. Česko přesměruje část peněz na americké zbraně pro Ukrajinu
Politika
Česko se chce zapojit do programu PURL, v němž spojenci financují nákup amerických zbraní a munice pro Ukrajinu. Vláda do něj přesměruje část peněz určených na jiné ukrajinské projekty, oznámil před summitem NATO ministr zahraničí Petr Macinka. Prezident Petr Pavel změnu českého postoje přivítal.
Kabinet podle něj postupuje také v otázkách migrace, bydlení a energetiky a aktivně prosazuje české zájmy na evropské úrovni.
Vláda splnila téměř dvě stovky úkolů
Kabinet při hodnocení vycházel ze seznamu 978 úkolů. Ministři podle Babiše zatím dokončili 195 z nich, na dalších 774 pracují a devět úkolů dosud nezačali plnit.
Další podobné hodnocení vlády se má uskutečnit v lednu. Konkrétní priority pro následujících šest měsíců premiér jmenovat nechtěl. Za zásadní ale považuje sestavení státního rozpočtu a dokončení připravovaných zákonů ve Sněmovně.
„Prosazování jde ztěžka, opozice je a priori proti,“ prohlásil Babiš. Dodal, že věří v objektivní posuzování vládních návrhů ze strany Senátu a prezidenta.
Rozpočet má poprvé splnit dvouprocentní závazek NATO
Jedním z hlavních témat přípravy rozpočtu na rok 2027 budou výdaje na obranu. Babiš chce, aby Česko poprvé splnilo závazek členských zemí NATO vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu.
Premiér současně kritizoval předchozí kabinet Petra Fialy, který podle něj tento závazek nenaplnil.
„Je to asi dobrá výchozí pozice k tomu, abychom teď skutečně zabrali a poprvé v historii splnili minimálně ta dvě procenta v rozpočtu v roce 2027,“ uvedl.
Na summitu NATO v Ankaře podle něj zahraniční partneři vnímali českou delegaci jako zástupce nové vlády, která plnění aliančních závazků garantuje.
Babiš odmítl kritiku opozice
Opoziční strany vládě vytýkají chaos, neplnění předvolebních slibů a zásahy do fungování státu. Premiér jejich kritiku odmítl a obrátil ji proti předchozímu kabinetu.
Podle Babiše minulá vláda neměla jasný program a jeho plnění pravidelně nevyhodnocovala. „Měli jen antibabiše a říkali lidem věci, které pak nesplnili,“ řekl.
Kriticky se vyjádřil také k ODS, která podle něj jen obtížně hledá pozitivní výsledky svého působení od listopadu 1989.
Koalice slibuje levnější energie i dostupnější bydlení
Třetí Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel v polovině loňského prosince. Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila programové prohlášení 5. ledna. Základní priority si však strany dohodly už na konci října, necelý měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny.
Mezi hlavní cíle vlády patří levnější energie, posílení energetické bezpečnosti, dostupnější zdravotnictví a podpora bydlení jako veřejného zájmu.
Kabinet slibuje rovněž změny důchodového a sociálního systému a posílení obranyschopnosti země i bezpečnosti jejích obyvatel.