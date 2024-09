Šéf ukrajinské diplomacie Kuleba podal demisi

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba podal demisi, informovaly dnes ráno agentury Reuters a AP s odvoláním na předsedu ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka. Ten na na svém facebooku zveřejnil Kulebův ručně psaný rezignační dopis.

„Nejvyšší rada (ukrajinský parlament) obdržela rezignační dopis od Dmytra Kuleby, ministra zahraniční věcí Ukrajiny,“ uvedl Stefančuk. Dodal, že parlament se bude demisi věnovat na jednom z příštích plenárních zasedání. Podle Reuters by rada o mohla o rezignacích hlasovat ještě dnes. Hlasování je podle agentury v podobných případech obvykle považováno za formalitu.

Kulebova demise následuje poté, co ve středu ukrajinští ministři strategického průmyslu, spravedlnosti a ochrany životního prostředí nabídli své demise. Žádost o odvolání podaly také místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olha Stefanišynová a další vicepremiérka a současně ministryně pro reintegraci okupovaných území Iryna Vereščuková.

Změny mají vládu posílit, jak to Ukrajina potřebuje, uvedl poté v nočním projevu prezident Volodymyr Zelenskyj. „Podzim bude pro Ukrajinu extrémně důležitý. A naše státní instituce by měly být nastaveny tak, aby Ukrajina dosáhla výsledků, které potřebujeme - pro všechny z nás,“ citoval Reuters Zelenského.

Předseda poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davyd Arachamija v úterý na sociální síti Telegram napsal, že vládu čeká zásadní restart a že obměnou projde více než polovina kabinetu. Ukrajinská média očekávají, že jmenování nových vládních představitelů začne ve čtvrtek.

Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, se nachází ve složité situaci. Ruské jednotky na Donbasu i přes odpor Ukrajinců postupují. Naopak ukrajinským silám se v srpnu podařil výpad na ruské území, kde ovládly část příhraničí v Kurské oblasti.

Prezident podle listu Ukrajinska pravda také odvolal z funkce zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Rostyslava Šurmu. Deník už v úterý napsal, že v rámci rozsáhlých vládních změn z funkce odejde také Kuleba, ale premiér Denys Šmyhal v úřadu zůstane. Kulebův nástupce ještě není určen, ale pravděpodobně jím bude jeho první náměstek Andrij Sybiha, dodala Ukrajinska pravda.

