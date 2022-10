Revoluce ve Švédsku. Krajní pravice poprvé získá přímý vliv na vládu

Šéf švédské Umírněné koaliční strany Ulf Kristersson oznámil, že se dohodl s Křesťanskodemokratickou stranou a Liberály na vytvoření menšinové koaliční vlády s podporou krajní pravice. Protiimigrační Švédští demokraté tak budou mít podle agentury Reuters poprvé přímý vliv na vládní politiku. Hlasování parlamentu o novém předsedovi švédské vlády se uskuteční v pondělí 17. října.

Díky podpoře Švédských demokratů má Kristersson téměř jistotu, že v parlamentu získá podporu pro svou vládu. Premiérem se stane, pokud proti němu nebude hlasovat většina v Riksdagu.

"V 11:00 půjdu za předsedou parlamentu Andreasem Norlénem a přednesu, že my, naše čtyři strany, jsme připraveni jít v pondělí hlasovat a sestavit novou vládu," řekl Kristersson na tiskové konferenci. "Bude to vláda tří stran s Umírněnými, křesťanskými demokraty a Liberály. Tato vláda bude úzce spolupracovat se Švédskými demokraty," dodal.

Kristerssonova strana Umírněných je členem opozičního pravicového bloku, který zvítězil v parlamentních volbách 11. září. V 349členném švédském parlamentu obsadí 176 křesel, zatímco středolevá aliance bude mít 173 křesel. Nejsilnější stranou ve vítězném pravicovém bloku jsou Švédští demokraté, které podpořilo 20,5 procenta voličů.