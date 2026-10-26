Chystá se Orbánův návrat na politický vrchol? Může se stát příštím šéfem OSN
Viktor Orbán by po volební porážce mohl zamířit do čela Organizace spojených národů. Jeho kandidaturu podle deníku The Wall Street Journal podporuje administrativa Donalda Trumpa a vstřícně se k ní mají stavět také Rusko a Čína. Washington už měl Orbána oslovit a zjišťovat, zda by o post generálního tajemníka měl zájem. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.
Viktor Orbán se může vrátit na nejvyšší politickou scénu v nové roli. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle listu The Wall Street Journal podporuje jeho kandidaturu na příštího generálního tajemníka OSN. Washington měl Orbána sám oslovit a vybídnout ho, aby o funkci uvažoval. Podle zdrojů listu by navíc jeho kandidaturu mohly podpořit také Rusko a Čína, což by mu v Radě bezpečnosti výrazně usnadnilo cestu k potřebné podpoře.
Jeden z představitelů amerického ministerstva zahraničí tvrdí, že plán na základě dřívějších jednání s Washingtonem podporují Moskva i Peking a Orbán by se mohl stát společným kandidátem všech tří mocností. V patnáctičlenné Radě bezpečnosti má podle něj Orbán jistých zhruba osm hlasů a deset je na dosah. Británie a Francie navíc podle WSJ při používání práva veta postupují obvykle zdrženlivě.
Putin přišel o Orbána, ale dlouho nesmutnil. Nyní buduje vztah s Ficem. Slovensko po pěti letech obnovuje oficiální spolupráci s Ruskem. Na stole jsou plyn, ropa, jaderné palivo i ruští sportovci. Politico píše, že právě Fico se nyní stává nejvýraznějším spojencem Kremlu uvnitř EU.
Putin přišel o Orbána. Teď si hýčká Fica, píše Politico
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Putin přišel o Orbána, ale dlouho nesmutnil. Nyní buduje vztah s Ficem. Slovensko po pěti letech obnovuje oficiální spolupráci s Ruskem. Na stole jsou plyn, ropa, jaderné palivo i ruští sportovci. Politico píše, že právě Fico se nyní stává nejvýraznějším spojencem Kremlu uvnitř EU.
Orbán nechce jít do prohrané bitvy
Spojené státy už podle zdrojů zjišťovaly, zda by měl Orbán o post zájem. Jeho reakce měla být vstřícná, zároveň ale nechce kandidovat bez dostatečné jistoty, že může uspět. Samotný Orbán se k informacím listu odmítl vyjádřit.
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Trump Orbána podpořil už v jarních parlamentních volbách a do jeho kampaně se osobně zapojil také americký viceprezident J. D. Vance. Orbánův Fidesz přesto utrpěl výraznou porážku. Pokud se bývalý maďarský premiér rozhodne usilovat o vedení OSN, očekává se, že Trump i Vance se za něj znovu postaví.
Oznámení kandidatury ale podle jednoho ze zdrojů nelze čekat dříve než po amerických volbách do Kongresu. Mandát současného generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese končí 31. prosince.
Evropská unie chystá další zásah proti přílivu levného čínského zboží. Omezit chce dovoz například chemických výrobků, nábytku nebo strojírenského zboží, a to pomocí dovozních kvót či cel. Brusel se snaží podpořit evropský průmysl a snížit obří obchodní deficit s Čínou, zároveň ale nechce vyprovokovat Peking k odvetě a rozpoutat obchodní válku.
EU chystá další úder proti levnému zboží z Číny. Ve hře jsou kvóty i cla
Money
Evropská unie chystá další zásah proti přílivu levného čínského zboží. Omezit chce dovoz například chemických výrobků, nábytku nebo strojírenského zboží, a to pomocí dovozních kvót či cel. Brusel se snaží podpořit evropský průmysl a snížit obří obchodní deficit s Čínou, zároveň ale nechce vyprovokovat Peking k odvetě a rozpoutat obchodní válku.
Rusko stále častěji sahá po zahraničních rekrutech, aby doplnilo stavy své armády, a výrazně zrychluje nábor v Africe. Zaměřuje se především na země se slabými institucemi, omezenou svobodou tisku a nízkou životní úrovní, kde nové vojáky láká na peníze, práci či možnost získat ruské občanství. Jen z Burundi a Zimbabwe mělo během prvních devíti měsíců letošního roku získat více než 1200 mužů.
Rusové docházejí. Kreml do armády verbuje stále více Afričanů
Politika
Rusko stále častěji sahá po zahraničních rekrutech, aby doplnilo stavy své armády, a výrazně zrychluje nábor v Africe. Zaměřuje se především na země se slabými institucemi, omezenou svobodou tisku a nízkou životní úrovní, kde nové vojáky láká na peníze, práci či možnost získat ruské občanství. Jen z Burundi a Zimbabwe mělo během prvních devíti měsíců letošního roku získat více než 1200 mužů.