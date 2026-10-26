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newstream.cz Politika Chystá se Orbánův návrat na politický vrchol? Může se stát příštím šéfem OSN

Chystá se Orbánův návrat na politický vrchol? Může se stát příštím šéfem OSN

Viktor Orbán
ČTK
ČTK, fry
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Viktor Orbán by po volební porážce mohl zamířit do čela Organizace spojených národů. Jeho kandidaturu podle deníku The Wall Street Journal podporuje administrativa Donalda Trumpa a vstřícně se k ní mají stavět také Rusko a Čína. Washington už měl Orbána oslovit a zjišťovat, zda by o post generálního tajemníka měl zájem. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.

Viktor Orbán se může vrátit na nejvyšší politickou scénu v nové roli. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle listu The Wall Street Journal podporuje jeho kandidaturu na příštího generálního tajemníka OSN. Washington měl Orbána sám oslovit a vybídnout ho, aby o funkci uvažoval. Podle zdrojů listu by navíc jeho kandidaturu mohly podpořit také Rusko a Čína, což by mu v Radě bezpečnosti výrazně usnadnilo cestu k potřebné podpoře.

Jeden z představitelů amerického ministerstva zahraničí tvrdí, že plán na základě dřívějších jednání s Washingtonem podporují Moskva i Peking a Orbán by se mohl stát společným kandidátem všech tří mocností. V patnáctičlenné Radě bezpečnosti má podle něj Orbán jistých zhruba osm hlasů a deset je na dosah. Británie a Francie navíc podle WSJ při používání práva veta postupují obvykle zdrženlivě.

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Spojené státy už podle zdrojů zjišťovaly, zda by měl Orbán o post zájem. Jeho reakce měla být vstřícná, zároveň ale nechce kandidovat bez dostatečné jistoty, že může uspět. Samotný Orbán se k informacím listu odmítl vyjádřit.

Trump Orbána podpořil už v jarních parlamentních volbách a do jeho kampaně se osobně zapojil také americký viceprezident J. D. Vance. Orbánův Fidesz přesto utrpěl výraznou porážku. Pokud se bývalý maďarský premiér rozhodne usilovat o vedení OSN, očekává se, že Trump i Vance se za něj znovu postaví.

Oznámení kandidatury ale podle jednoho ze zdrojů nelze čekat dříve než po amerických volbách do Kongresu. Mandát současného generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese končí 31. prosince.

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