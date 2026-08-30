„Uděláme vše, co bude v našich silách.“ Zelenskyj chystá další jednání s Washingtonem
Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev chce udělat vše pro to, aby válka nezůstala jedinou možností dalšího vývoje. Nový diplomatický pohyb přichází krátce poté, co Moskvu navštívil šéf CIA John Ratcliffe.
Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Další podrobnosti mají podle něj být oznámeny v pondělí.
„Další podrobnosti budou zítra (v pondělí). Uděláme vše, co bude v našich silách, aby válka nezůstala jedinou možností, jak se události budou dále vyvíjet. Je důležité, aby Amerika sdílela mnoho našich názorů na situaci,“ řekl Zelenskyj.
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Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení ruské agrese proti Ukrajině, nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, ustrnula poté, co USA a Izrael koncem února zahájily společné údery proti Íránu.
Šéf CIA v Rusku
Tento týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliff. Šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin potvrdil, že se s ním setkal. O obsahu rozhovorů však nejsou k dispozici žádné podrobnosti. Podle Naryškina při jednání probrali otázky v kompetenci zpravodajských služeb.
Deník The New York Times ovšem tento týden napsal, že Ratcliffe jednal v Moskvě i s šéfem ruské tajné služby FSB Alexandrem Bortnikovem a v rozhovoru poukázal na neradostné vyhlídky Ruska ve válce na Ukrajině.
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