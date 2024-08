Průzkum: Harrisová vede nad Trumpem už o pět procentních bodů

Očekávaná kandidátka demokratů na prezidentku a nynější viceprezidentka USA Kamala Harrisová vede v průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters o pět procentních bodů nad republikánským kandidátem a exprezidentem Donaldem Trumpem, upozorňují světové agentury.

Harrisovou, která do klání o Bílý dům naskočila až 21. července po odstoupení stávajícího 81letého prezidenta Joea Bidena z boje, nyní podle průzkumu podporuje 42 procent amerických voličů, zatímco Trumpa 37 procent. Devětapadesátiletá politička tak oproti předchozímu průzkumu z 22. a 23. července, kdy bylo skóre 37 ku 34 procentům, ještě navýšila svůj náskok. Prezidentské volby se uskuteční 5. listopadu.

Ipsos se v průzkumu dotazoval 2045 dospělých Američanů ve dnech 2. až 7. srpna. Čtyři procenta respondentů vyjádřila podporu nezávislému kandidátovi Robertu Kennedymu Jr. Ještě v červenci ho přitom podporovalo deset procent voličů.

V jiném průzkumu Ipsos zjistil, že Harrisová vede nad Trumpem v celkovém poměru 42 ku 40 procentům v sedmi státech, v nichž poslední volby v roce 2020 dopadly nejtěsnějším rozdílem. Jsou to Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severní Karolína, Pensylvánie a Wisconsin.

Když ještě Biden vedl kampaň o znovuzvolení, průzkumy naznačovaly prakticky vyrovnaný souboj mezi ním a Trumpem. Ve stejné fázi předvolební kampaně v roce 2020 si ale vedl lépe. Nynější šéf Bílého domu se kandidatury na prezidenta vzdal nedlouho po katastrofálním výkonu v televizním duelu a poté, co Trumpovu popularitu ještě posílilo spáchání neúspěšného atentátu na tohoto republikánského uchazeče.

