Politologové: Piráti možná odejdou z vlády, Kubův úspěch otestuje jednotu ODS

Piráti po výrazném neúspěchu v krajských volbách mohou s novým vedením odejít z vlády, aby se pokusili o restart. Uvedli to oslovení politologové. Pnutí může podle nich nastat po úspěchu jihočeského hejtmana Martina Kuby i uvnitř ODS, zemětřesení ve straně ale před sněmovními volbami nečekají. Upozornili na to, že jako životaschopný projekt se ukázalo uskupení Stačilo!, naopak s výsledkem voleb nemůže být spokojené hnutí Přísaha.

Piráti získali mandáty pouze v zastupitelstvu Plzeňského kraje. Republikové předsednictvo proto ještě v sobotu dalo k dispozici své funkce. Politologové ale varují před tím, že ani výměna vedení nemusí znamenat obrat k lepšímu. "Začínají bojovat o holou existenci. Problém je, že nemají profilované osobnosti. Pirátská bárka je zdecimovaná a vůbec nevím, kde by teď měli nabrat nějakou personální posilu," uvedl Ladislav Mrklas z pražské Vysoké školy CEVRO.

Ve hře může být podle některých politologů odchod Pirátů z vlády, které by stále zůstala v Poslanecké sněmovně většina 104 hlasů. Piráti by se tak mohli před sněmovními volbami v příštím roce od vládní politiky trochu distancovat. "Kabinet by to teď nepoložilo. Do budoucna by ale pro strany vládní koalice mohl být problém, pokud by se Piráti do Sněmovny nedostali. Bez nich by případně další koalici skládali těžko," řekl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podobné dilema ale čeká i hnutí ANO. "Andrej Babiš bude usilovně přemýšlet, jak to udělat, aby se mu do Sněmovny dostali koaliční partneři," podotkl Mrklas. ANO podle politologů tyto volby jednoznačně ovládlo. Etablovalo se v krajích, kde bude mít víc hejtmanů, uspělo i v Senátu.

Představitelé nejsilnějšího opozičního hnutí po zveřejnění volebních výsledků hodně zdůrazňovali vítězství ve Středočeském kraji, kde před čtyřmi roky skončili třetí. Podle politologů je to pochopitelné. Střední Čechy jsou nejlidnatějším krajem s vysokou volební účastí, kde se mohou výsledky celostátních voleb rozhodnout. "Je to navíc kraj velmi mladý s velkým počtem prvovoličů," podotkl Mrklas.

Navzdory vítězství ale hnutí ANO ve středních Čechách vládnout nemusí. Starostové mají dohromady s koalicí Spolu 33 mandátů, ANO, SPD a uskupení Stačilo! by měli o jeden méně. Místopředseda ANO Karel Havlíček už řekl, že je hnutí připraveno jednat s koalicí Spolu. Politologové tuto variantu připouštějí, ale nevidí ji jako příliš reálnou. "Je pochopitelné, že se ANO bude snažit někoho přemluvit. Středočeský kraj je prestižní. Ale stejně tak je prestižní i pro Starosty a hnutí Spolu, kteří spolupracují na celostátní úrovni," sdělil politolog Miroslav Mareš.

Fenomén jihočeské ODS

Výrazný úspěch zaznamenala ODS v Jihočeském kraji, kde je jejím lídrem současný hejtman Martin Kuba. Je často vnímám jako vnitrostranická opozice vůči předsedovi a současnému premiérovi Petru Fialovi. Politologové to vidí jako výzvu dovnitř ODS, ovšem žádnou zásadní změnu před volbami v příštím roce nečekají. "Kuba bude ale možná se svými spojenci čekat na případný neúspěch strany ve volbách za rok," podotkl Mareš.

Za úspěch považují politologové výsledek koalice Stačilo!, která kandidovala ve 12 krajích a mandáty získala v 11 z nich. Upozorňují ale na to, že jejich zisk se často pohyboval těsně nad pěti procenty. "Je potřeba připomenout, že účast u krajských voleb je zhruba poloviční proti sněmovním a komunisté mají tvrdé voličské jádro. Ukazuje se tak, že Stačilo! nic moc navíc než ty komunistické hlasy nemá," řekl Mrklas.

Hnutí SPD si proti minulým volbám mírně polepšilo na mandáty, zastoupení bude mít také ve 12 krajích. "Může mít navíc radost z toho, že pohořela Přísaha," podotkl Mlejnek. Přísaha v krajích žádný mandát nezískala. "Zdá se, že má šanci uspět jen v koalici, podobně jako v eurovolbách," uvedl Mrklas.

Volební účast byla letos s necelými 33 procenty druhá nejnižší při volbách zastupitelstev krajů. Podle politologů za to mohou záplavy, ale také určité znechucení politikou. "Hlavně vládním stranám se nepodařilo mobilizovat svoje voliče. Od nich to možná byla taková poslední výstraha před volbami sněmovními," dodal Mrklas.