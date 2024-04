Podpora migračního balíčku v EP není vůbec jistá, frakce počítají každý hlas

Drama až do poslední chvíle. Takové bude dnešní hlasování o migračním balíčku v Evropském parlamentu. Podpora pro všech deset legislativních aktů měnících unijní migrační a azylová pravidla totiž ještě vůbec není jistá, nervozita stoupá a jednotlivé frakce počítají každý hlas. O každém z předpisů se má dnes odpoledne hlasovat zvlášť, musí ale projít všechny. Jestliže by některá z norem schválena nebyla, zablokovalo by to celé řešení, které se komplikovaně dojednávalo dlouhých osm let.

Tři velké parlamentní frakce, lidovecká EPP, liberální Renew a socialistická S&D, dohodu celkově podporují, některé z jejich národních delegací ale plánují hlasovat proti některým částem paktu, nebo i celému souboru. Pro některé europoslance je předjednaný kompromis příliš přísný, pro jiné ale naopak nedostatečný. Navíc velkou roli hrají i různé národní opozice. Například italská Demokratická strana je proti paktu, protože ho podporuje premiérka Giorgia Meloniová z krajně pravicové strany Bratři Itálie. Francouzští republikáni a socialisté jsou zase proti, protože balíček podporuje prezident Emmanuel Macron, všiml si bruselský server Politico.

Ještě v úterý tak podle informací z kuloáru údajně chybělo táboru „pro balíček“ okolo deseti hlasů. „Bude to mimořádně složité. Otázkou zůstává, kolik bude odpadlíků z velkých frakcí, kteří balíček nepodpoří, a kolik hlasů pro nakonec dodají Zelení,“ řekl ČTK nejmenovaný zdroj.

Má těžce vyjednaný kompromis šanci?

Proti balíčku budou hlasovat například čeští europoslanci za ANO, kteří jsou členy liberální frakce Renew. „Bohužel, migrační balíček v této podobě nemohu podpořit. Hlavním problémem je z mého pohledu to, že vůbec neřeší příčiny samotné migrace. Zjednodušeně řečeno čekáme, až problém přijde, nijak se nesnažíme mu předcházet. Současný migrační pakt EU řeší situaci, kdy jsou příchozí už na území EU, což je pozdě. Měl by řešit to, co jejich příchodu předchází,“ uvedl jeden z europoslanců za ANO Ondřej Kovařík. Problematických pasáží je v balíčku více, jde například o zavedení mechanismu takzvané pružné solidarity, který „fakticky znamená zavedení kvót“, doplnil jeho kolega Ondřej Knotek.

Europoslanci za Piráty, kteří jsou ve frakci Zelených, některé z předpisů podpoří, jiné ale zamítnou. „Hlasujeme deset různých legislativních návrhů, které se souhrnně označují jako migrační a azylový pakt. U hlavních návrhů, jako je řízení migrace a azylu, reakce na krizové a nepředvídatelné situace, systém Eurodac či nařízení o prověření budeme jako Piráti proti,“ uvedla europoslankyně Markéta Gregorová. Vadí jim například zhoršení přístupu k biometrickým údajům, které mají být nově odebírány také u dětí. „Nově také hrozí odesílání těchto citlivých údajů do země původu dané osoby, což často znamená do rukou autoritářského režimu,“ dodala Gregorová.

Vyjednavači europarlamentu a členských zemí EU se na nových migračních a azylových pravidlech evropského bloku shodli loni v prosinci po mnoha letech neúspěšných snah o kompromis. Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také, že migračním tlakem přetíženým zemím unie solidárně pomohou ostatní buď tím, že od nich část migrantů převezmou, nebo je podpoří finančně či materiálně.

Letos 8. února se na konečné podobě migračního paktu shodli zástupci členských zemí EU, Češi se tehdy hlasování zdrželi. Původní verze přitom měla podporu českého kabinetu. Evropský parlament ale podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zasáhl do původního návrhu způsoby, s nimiž vláda není spokojená. Česko se při závěrečném schvalování kompromisu členskými státy zdrželo hlasování.

