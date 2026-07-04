Pavel před summitem NATO: Evropa už nemůže čekat, že ji budou bránit jiní
Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu a podpora Ukrajiny zůstává zásadní pro bezpečnost celého kontinentu, řekl prezident Petr Pavel tureckému deníku Türkiye před summitem NATO v Ankaře. Vyzdvihl také roli Turecka jako nepostradatelného spojence aliance.
Evropa už nemůže spoléhat na to, že její obranu zajistí někdo jiný. Před nadcházejícím summitem NATO v Ankaře to v rozhovoru pro turecký deník Türkiye řekl český prezident Petr Pavel. Zdůraznil také, že pokračující podpora Ukrajiny má strategický význam pro bezpečnost celého kontinentu.
„Moje poselství zní takto: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu a bezpečnost. Protože už nemůžeme předpokládat, že toto břemeno za nás ponesou jiní,“ uvedl Pavel.
USA jako klíčový spojenec
Zároveň dodal, že Evropa dál počítá se Spojenými státy jako s klíčovým spojencem. „Chceme, aby Spojené státy pevně stály po našem boku, a očekávám, že spojenci znovu potvrdí, že pokračující podpora Ukrajiny je strategicky zásadní pro naši bezpečnost,“ řekl český prezident.
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Summit Severoatlantické aliance se v turecké metropoli uskuteční 7. a 8. července. Pavel od něj očekává především konkrétní posun v obranných investicích, posílení obranného průmyslu a řešení slabých míst v klíčových oblastech.
Za důležité označil zejména protivzdušnou a protiraketovou obranu nebo vojenskou mobilitu, tedy schopnost rychle přesouvat jednotky a techniku po Evropě. Právě tyto oblasti patří podle spojenců k nejdůležitějším předpokladům věrohodné obrany NATO.
Pochvala pro Turky
Český prezident v rozhovoru ocenil také roli Turecka v alianci. Podle něj jde o strategicky významného spojence, který je pro kolektivní bezpečnost NATO nepostradatelný.
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
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Názory
Souboj Andreje Babiše s prezidentem Pavlem už bude naštěstí trvat jen pár dní. Příští týden se konečně uskuteční summit NATO v Ankaře. Českou veřejnost měsíce kvůli tomuto summitu trýzní nechutný politický spor Macinky a Pavla. Problém však zůstává: obecně vztah prezidenta a premiéra.
„Turecko je strategicky důležitý spojenec, životně důležitý pro naši kolektivní bezpečnost díky poloze mezi Evropou, Blízkým východem a Černým mořem. Vážím si role Turecka v NATO a těším se na konstruktivní jednání s našimi hostiteli v Ankaře,“ uvedl Pavel.
Dodržel přitom i diplomaticky vstřícný tón směrem k hostitelské zemi. Řekl, že se těší na proslulou tureckou pohostinnost i na schopnost Turecka pořádat akce na nejvyšší úrovni. Ankara bude vrcholnou schůzku NATO hostit podruhé. Poprvé se alianční summit v Turecku konal v roce 2004 v Istanbulu.
Pavlova účast na summitu je výsledkem předběžného opatření českého Ústavního soudu. Prezident se na soud obrátil kompetenční žalobou poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Kabinet následně musel jeho účast zajistit. Podle rozhodnutí vlády však má delegaci vést premiér, zatímco Pavel tvrdí, že podle protokolárních pravidel by měl být v jejím čele jako hlava státu.
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