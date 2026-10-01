Pavel pochválil Babiše za jeho výroky o NATO
Prezident Petr Pavel ocenil Andreje Babiše za jasné potvrzení, že Česko v případě napadení některého člena NATO splní své alianční závazky. Premiér už dříve uvedl, že při útoku na Pobaltí by země podle článku pět musela vyslat dvě mechanizované brigády.
Prezident Petr Pavel ocenil jasné vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že Česká republika dostojí svým závazkům v případě aktivace článku pět Severoatlantické smlouvy. Řekl to v rozhovoru pro Deník.cz. Babiš už v úterý uvedl, že pokud by Rusko napadlo některý z pobaltských států, Česko by podle článku pět muselo vyslat dvě mechanizované brigády.
„Já jsem rád, že i premiér jasně vyjádřil to, že Česká republika dostojí svým závazkům v případě, že by měl být vyhlášen například článek pět,“ uvedl Pavel.
Článek pět je klíčovým ustanovením Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena NATO považován za útok na všechny. Ostatní členské země mají v takové situaci podniknout kroky, které považují za nutné, včetně použití ozbrojené síly.
Pavel zároveň ocenil spolupráci Česka se spojenci při sdílení informací o hybridních hrozbách, kybernetických útocích a dalších aktivitách, většinou připisovaných Rusku. Jejich cílem je podle prezidenta destabilizovat země NATO a oslabovat jejich podporu Ukrajině.
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Názory
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Bezpečnost bude řešit vláda
Podle Pavla není žádná země schopna být stoprocentně připravena na všechny možné hrozby. „Naše ozbrojené složky, zpravodajské služby i další instituce, které se podílejí na bezpečnosti státu, dělají to, co je v jejich možnostech. A také v rámci dostupných finančních zdrojů,“ uvedl.
Aktuálními bezpečnostními hrozbami se má zabývat příští Bezpečnostní rada státu naplánovaná na 20. října. Babiš už v úterý řekl, že o jejím programu mluvil s prezidentem.
„Pokud by nedej bože došlo k tomu, že by Rusko napadlo nějaký pobaltský stát, tak podle článku pět musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády,“ uvedl premiér. Dodal, že vláda by v takové situaci jednala, zároveň ale nechce zveřejňovat informace podléhající utajení.
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Koudelka varoval před možným útokem
Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v rozhovoru pro The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého členského státu NATO, by mohl přijít nikoli v horizontu let, ale měsíců.
Babiš následně prohlásil, že od Koudelky v rámci služebního postupu takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by ČR měla být napadena drony či raketami,“ uvedl.
Polsko je podle premiéra v jiné situaci, protože válka na Ukrajině probíhá v jeho bezprostřední blízkosti. Pokud by ale k napadení došlo, Česko by podle Babiše své alianční závazky splnilo. „Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě v rámci článku pět Polsku pomůžeme,“ dodal.