Dalibor Martínek: Nacher chce vrátit češtinu do taxíků. Bolt ho vyšplouchl
Poslanecká sněmovna schválil před týdnem normu, že obce, jde evidentně hlavně o Prahu, budou moci testovat řidiče taxislužeb z ovládání českého jazyka a místopisu. Šlo evidentně o útok na cizozemské řidiče služeb jako je Uber či Bolt. Bolt rychle zareagoval, a ukázal, co je to trh.
Se službami dopravních operátorů, jako jsou Bolt nebo Uber, je patrně většina klientů spokojená. Jinak by je nevyužívala. Jsou levné, jednoduše dostupné přes aplikaci a kvalitní. Poslanci za ANO Patriku Nacherovi se však nějak nepozdávaly. V jakési české malosti mu vadilo, že řidiči umí málo česky.
Většinu aut skutečně řídí cizinci. Nicméně pro službu přepravy z místa A do místa B, to nehraje žádnou roli. Kvalita aut, obvykle Toyota Camry nebo Volkswagen Passat, je zcela dostačující. A místopis? Žijeme ve světě navigací. Není jasné, co Nacherovi vlastně vadí.
Chtěl hodit vidle do funkčního systému, který po mnohaleté dominanci taxikářských klanů, kdy se nebylo možné spolehnout ani na cenu, ani na kvalitu, přinesl Pražanům i turistům dobrou a levnou službu. Sněmovna přesto schválila minulý týden novelu zákona o silničním provozu, včetně Nacherova návrhu. Ještě to musí projít Senátem.
Americká společnost Uber má v Nizozemsku zaplatit 825 milionů eur, tedy zhruba 19,9 miliardy korun. Podle tamního úřadu pro ochranu osobních údajů firma porušovala práva řidičů, když o deaktivaci jejich účtů rozhodovaly automatizované systémy bez dostatečného zapojení člověka. Jde o druhou nejvyšší pokutu v historii evropského nařízení GDPR. Uber rozhodnutí odmítá a odvolá se.
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Zprávy z firem
Americká společnost Uber má v Nizozemsku zaplatit 825 milionů eur, tedy zhruba 19,9 miliardy korun. Podle tamního úřadu pro ochranu osobních údajů firma porušovala práva řidičů, když o deaktivaci jejich účtů rozhodovaly automatizované systémy bez dostatečného zapojení člověka. Jde o druhou nejvyšší pokutu v historii evropského nařízení GDPR. Uber rozhodnutí odmítá a odvolá se.
Proč ničit něco, co funguje
Ještě než se tak stane, taxikářské firmy už si našly cestu. Platforma Bolt oznámila, že v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá český nebo anglický jazyk. Tyto dvě nové kategorie jsou podle firmy zacíleny na cestující, kteří se chtějí s řidičem spolehlivě domluvit. Bolt tak trochu ukazuje vládě dlouhý nos. Nacher se přepočítal. Chcete nás regulovat, likvidovat? V rámci práva si cestu najdeme.
Bolt nabízí „českojazyčné“ jízdy za stejnou cenu jako ostatní jízdy. Do nových kategorií služeb se u Boltu mohou přihlásit řidiči, kteří splní podmínku znalosti jazyka pro běžnou konverzaci bez ohledu na národnost, sdělila společnost.
„Víme, že pro část zákazníků může být jazyk skutečnou překážkou v mobilitě. Právě tuto jistotu chceme oběma kategoriemi nabídnout, ať už cestujícím, kteří se cítí lépe v češtině, nebo cizincům a firemním klientům, kteří preferují angličtinu,“ uvedl generální manažer společnosti Bolt pro Česko a Slovensko Jan Uhlíř.
Firma nemohla vyslat lepší vzkaz vládě. Regulujte, vymýšlejte nesmysly, byznys si s tím vždy nějak poradí. Nacher zcela zbytečně strká nohy do dveří, které nejsou zavřené. Nápad na češtinu v taxíku zavání nesmyslnou likvidací dobře fungující služby. Naštěstí se tak nestane.
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