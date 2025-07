Orbán vydírá EU. Maďarsko hrozí vetem rozpočtu

Maďarská vláda nepodpoří nový sedmiletý rozpočet Evropské unie, dokud Brusel zemi neuvolní všechny zmrazené peníze z unijních fondů. Prohlásil to maďarský premiér Viktor Orbán v každoročním projevu v rumunském Sedmihradsku, kde žije maďarská menšina.

"Schválení nového sedmiletého rozpočtu vyžaduje jednomyslnost, a tedy dokud nezískáme zbývající (zmrazené) fondy, nebude ani nový rozpočet EU," řekl Orbán podle agentury Reuters. Brusel zmrazil Maďarsku část peněz z unijních fondů kvůli nedostatkům v demokracii a právním státu za Orbánova vládnutí.

Premiér kritizoval také EU za podporu Ukrajiny a obvinil Brusel, že plánuje dosadit "proukrajinskou a probruselskou vládu" v Maďarsku v parlamentních volbách v příštím roce. Nynější vedení EU podle něj vede sedmadvacítku na cestu vedoucí k obchodní válce s USA, kterou EU podle Orbána "nemůže vyhrát". "Současné vedení EU bude vždy poslední, kdo podepíše dohody se Spojenými státy, a vždy ty nejhorší dohody," prohlásil a naléhal na změnu ve vedení unie.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se má v neděli ve Skotsku setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Unijní úředníci a diplomaté uvedli, že tento víkend očekávají dosažení rámcové obchodní dohody.

Evropská komise, která Orbánovi zmrazila část peněz z unijních fondů kvůli přetrvávajícím problémům v soudnictví, nezávislosti médií či fungování občanské společnosti, předložila první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu dvou bilionů eur (49,3 bilionu Kč) teprve tento měsíc.V novém víceletém rozpočtu by EK podle tisku chtěla propojit výplaty miliard eur s dodržováním evropských standardů. Aby mohl nový sedmiletý rozpočet vstoupit v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské státy EU a rovněž Evropský parlament. Očekávají se tedy dva roky intenzivních vyjednávání.

Orbán s přehledem zvítězil v posledních čtyřech volbách v Maďarsku, ale příští rok bude čelit novému těžkému opozičnímu soupeři, jehož strana Tisza má ve většině průzkumů náskok před vládnoucí stranou Fidesz, a to v době, kdy maďarská ekonomika stagnuje. Orbán však ve svém projevu působil sebejistě a tvrdil, že kdyby se volby konaly už v neděli, tak podle interních údajů by Fidesz vyhrál v 80 ze 106 maďarských volebních obvodů, napsal Reuters.

"Nedovolíme opozici sestavit vládu, protože chceme, aby Maďarsko mělo vládu, která bude pro mír a pro národ," řekl premiér podle agentury MTI. Maďarsko podle něj dostalo jen polovinu peněz, které z EU mělo dostat, tedy 12 miliard eur (asi 295 miliard korun). Je si je však jistý, že dostane i druhou polovinu, protože do té doby nebude mít EU nový sedmiletý rozpočet, dodal. Orbán slíbil, že Maďarsko ohledně své svrchovanosti "nepřistoupí na žádné ústupky".