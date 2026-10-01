Obrana odpískala nákup obrněnců za téměř 25 miliard. Tendr se připravoval osm let
Měl to být jeden z velkých modernizačních projektů české armády. Po letech příprav ale končí bez vítěze. Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel za 24,7 miliardy korun, která měla sloužit ženistům, zdravotníkům, speciálním silám či Vojenské policii. Resort jako jeden z důvodů uvádí ekonomické okolnosti.
Ministerstvo obrany zastavilo plánovaný nákup 185 obrněných čtyřkolových vozidel střední hmotnostní kategorie. Za novou techniku měla Česká republika zaplatit až 24,7 miliardy korun. Na zrušení zakázky upozornily servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník.
„V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,“ uvedlo ministerstvo v rejstříku veřejných zakázek.
Konec tendru potvrdil také mluvčí resortu Petr Pešek. Podrobnější ekonomické důvody, které ke zrušení soutěže vedly, ministerstvo ve zveřejněném zdůvodnění nerozvedlo.
Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
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Sovětské tanky, západní obrněnce, boj o most u Remagenu i nejnovější technika českého obranného průmyslu. Na 22. Tankový den ve Vojenském technickém muzeu Lešany dorazilo přes 20 tisíc lidí. Obávaný dopravní chaos se nekonal a slunce nakonec rozehnalo i hrozbu deště. Vedle historických strojů poutaly pozornost především nový obrněnec Tadeas 4×4 a vojenský nákladní vůz Tatra Force ze skupiny CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Od sanitek po pyrotechniky
Armáda chtěla vozidla využívat v několika různých rolích. Sloužit měla mimo jiné jako sanitní, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Techniku měli dostat ženisté, vojenští zdravotníci, speciální síly a Vojenská policie.
Plán na pořízení až 185 vozidel zařadila předchozí vláda Petra Fialy loni mezi strategické projekty české armády.
Samotná příprava nákupu je ale podstatně starší. Začala už v roce 2018, následně byl projekt kvůli nedostatku peněz odložen. V lednu 2024 ministerstvo pověřilo státní podnik VOP CZ aktualizací průzkumu trhu.
České výdaje na obranu příští rok výrazně vzrostou. Ministerstvo obrany má podle ministra Jaromíra Zůny hospodařit se 191 miliardami korun, tedy zhruba o 36 miliardami více než letos. Česko tím má splnit závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Peníze mají mířit hlavně do modernizace armády, náboru vojáků a splátek už rozběhnutých projektů.
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České výdaje na obranu příští rok výrazně vzrostou. Ministerstvo obrany má podle ministra Jaromíra Zůny hospodařit se 191 miliardami korun, tedy zhruba o 36 miliardami více než letos. Česko tím má splnit závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Peníze mají mířit hlavně do modernizace armády, náboru vojáků a splátek už rozběhnutých projektů.
Ve hře byly Bushmastery
Z dřívější analýzy trhu vyšly jako nejvhodnější australské obrněné vozy Bushmaster. Jejich výrobce Thales letos na jaře uzavřel dohodu o spolupráci s českým státním podnikem VOP CZ.
Pokud by Thales získal evropskou zakázku na Bushmastery, jejich výroba, úpravy a podpora se měly přesunout také do závodu VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Státní podnik se chtěl tendru českého ministerstva obrany účastnit.
Zájem o zakázku měla rovněž společnost Omnipol Group. Její mluvčí Marek Somol potvrdil, že firma dostala informaci o zrušení soutěže.
„O našich dalších krocích a případném zapojení do nadcházejících projektů budeme rozhodovat až v momentě, kdy budou známy konkrétní parametry a podmínky nového zadání,“ uvedl.
Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, vyrábí vozidla Pandur II a Titus. K dalším tuzemským výrobcům patří podnik SVOS se svým strojem Vega a o své místo na zbrojařském nebi usiluje i skupina Zetor, která pokračuje v přípravě výroby armádního obrněnce Gerlach. Podívejte se v galerii na různé modifikace obrněnců české výroby.
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Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, vyrábí vozidla Pandur II a Titus. K dalším tuzemským výrobcům patří podnik SVOS se svým strojem Vega a o své místo na zbrojařském nebi usiluje i skupina Zetor, která pokračuje v přípravě výroby armádního obrněnce Gerlach. Podívejte se v galerii na různé modifikace obrněnců české výroby.