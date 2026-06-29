Babiš vyzval Pavla ke „velkorysosti“: Na summit NATO letos nejezděte
Spor vlády s Hradem o účast Petra Pavla na summitu NATO pokračuje i poté, co prezidenta ministr zahraničí Petr Macinka doplnil do delegace. Premiér Andrej Babiš přesto tvrdí, že by Pavel mohl projevit velkorysost a letošní cestu do Ankary přenechat vládě.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace pro summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Novinářům to po zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který delegaci povede. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle Babiše ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl.
Po vlastní ose
Vláda dnes pro prezidentovu cestu také schválila letadlo. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, řekl Macinka (Motoristé). Ministerstvo zahraničí podle něj domlouvá podrobnosti o delegaci s Hradem. „Je to delegace premiéra. Myslím si, že i po zásahu Ústavního soudu je delegace dobře sestavena, průběh bude důstojný,“ odpověděl Macinka na dotaz k podobě delegace. Několikrát zdůraznil, že pouze splnil zadání Ústavního soudu.
„Rád bych věřil tomu, že se konečně uzavře trapné divadlo ohledně účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Nerozumí Babišově výzvě Pavlovi, aby účast letos přehodnotil. „Doufám, že se naplní slova ministra zahraničních věcí, že připraví podmínky pro důstojnou účast pana prezidenta,“ dodal Kupka.
„To co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus,“ řekl před novináři poslanec opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Delegaci na summit má vést podle něho prezident, což podle Bartoše odpovídá předběžnému opatření ÚS.
Podle premiéra je v zájmu Česka, aby spor, který zemi poškozuje, nepokračoval. Přispělo by to k uklidnění společnosti, uvedl.
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„Může jet příští rok“
Postoj kabinetu Babiš opět zdůvodnil rozdílným pohledem na hlavní témata summitu, tedy financování obrany a pokračování v podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. „Potřebujeme peníze pro český rozpočet, už tady může být pozice prezidenta jiná,“ uvedl.
Spor o českou delegaci
Prezident Petr Pavel a vláda Andreje Babiše se střetli o to, kdo má Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře a kdo má stát v čele české delegace.
Pavel jednal s vládou o složení delegace. Uvedl, že nevidí důvod měnit dosavadní praxi účasti prezidenta na summitech NATO. Vláda oznámila, že rozhodne později.
Kabinet rozhodl, že českou delegaci v Ankaře povede premiér Andrej Babiš. V delegaci měli být také ministři Petr Macinka a Jaromír Zůna.
Pavel rozhodnutí vlády napadl jako zásah do své ústavní role reprezentovat stát navenek.
Soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila prezidentovu účast na summitu. Zároveň zdůraznil, že jde o dočasné řešení pro summit v Ankaře.
Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že Ústavní soud nezrušil vládní usnesení o složení delegace. Podle vlády proto zůstává vedoucím delegace Babiš.
Premiér oznámil, že Macinka prezidenta a jeho doprovod na summit akreditoval. Současně zopakoval, že českou delegaci povede předseda vlády.
Spor se netýká jen samotné cesty do Ankary, ale hlavně otázky, kdo má v zahraniční a bezpečnostní politice reprezentovat Česko na nejvyšší úrovni: prezident, nebo vláda.
Ústavní soud zatím rozhodl jen předběžně. O širším kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou má rozhodnout až následně.
„Nejlepší by bylo, kdyby prezident netrval na své účasti, my bychom byli připraveni deklarovat, že prezident může příští rok reprezentovat ČR na summitu NATO,“ řekl předseda vlády. Vláda je podle něj přesvědčena o tom, že by měla být zastoupena jak na neoficiální večeři, tak na oficiálních jednáních další den.
Spor o českou delegaci na summit NATO se dál vyostřuje. Pavel Rychetský a Eva Decroix tvrdí, že výpravu do Ankary má podle mezinárodního práva i protokolu vést prezident. Petra Macinku ostře zkritizovali kvůli útokům na Hrad i Ústavní soud a vyzvali Andreje Babiše, aby ministra odvolal.
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Spor o českou delegaci na summit NATO se dál vyostřuje. Pavel Rychetský a Eva Decroix tvrdí, že výpravu do Ankary má podle mezinárodního práva i protokolu vést prezident. Petra Macinku ostře zkritizovali kvůli útokům na Hrad i Ústavní soud a vyzvali Andreje Babiše, aby ministra odvolal.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS rozhodne v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí ÚS označil už dříve za pokus o ústavní puč.
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