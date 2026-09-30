Británie zpátky v EU? Premiér Burnham otevřel dveře k obratu po příštích volbách
Deset let po referendu o brexitu se v Británii znovu otevírá otázka návratu do Evropské unie. Premiér Andy Burnham připustil, že by s tímto cílem mohl jít do příštích voleb. Podle agentury Bloomberg chce vedle plného členství prozkoumat také návrat na jednotný trh nebo vstup do celní unie.
Brexit Británii neprospívá a nastal čas hledat novou cestu. Takový vzkaz vyslal premiér Andy Burnham, který ve středečním rozhovoru pro BBC připustil i možnost návratu země do Evropské unie. Případnou změnu směru chce předložit voličům v příštích parlamentních volbách. Ty se podle něj uskuteční v roce 2029, uvedla agentura Bloomberg.
Burnham tak posunul debatu dál než ve svém úterním projevu na výroční konferenci labouristů. „Brexit napáchal více škody než užitku,“ řekl tehdy delegátům. Následující ráno už mezi možnostmi budoucího uspořádání vztahů s Evropou výslovně zmínil i plné členství.
Celní unie, jednotný trh, nebo úplný návrat
O dalším směřování chce Burnham jednat na summitu Británie a EU, který se má konat koncem letošního roku. Na stole podle něj mají být tři varianty užšího propojení: vstup do celní unie, návrat na jednotný trh a opětovné připojení k celé unii. Připustil ale také zachování současných vztahů.
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„Mohli bychom zůstat tak, jak jsme, to je rozhodně možnost, pokud si lidé myslí, že je to správné místo, kde zůstat,“ řekl BBC podle Bloombergu.
Při výčtu dalších cest odkázal na návrhy z různých částí britské politické scény. „Mohli bychom se podívat na to, co George Osborne řekl o celní unii,“ uvedl s odkazem na někdejšího konzervativního ministra financí. „Mohli bychom se podívat na to, co liberální demokraté řekli na své konferenci o jednotném trhu. Nebo bychom mohli jít až do konce.“
V tomto volebním období změnu nechystá
Burnham zároveň zdůraznil, že se během současného volebního období bude držet platného programu labouristů. Ten zavazuje vládu ponechat Británii mimo jednotný trh i celní unii.
Jeho vyjádření tedy není oznámením bezprostředního návratu. Premiér chce nejprve na letošním summitu vytyčit nový směr vztahů s EU a následně pro něj získat podporu v příštích volbách.
Přesto jde podle Bloombergu o zásadní politický posun: poprvé od referenda před deseti lety britský premiér naznačil, že by mohl usilovat o opětovný vstup země do Evropské unie. Debata o brexitu tak může znovu patřit k hlavním tématům volební kampaně.
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