Chystá se „breturn“? Andy Burnham otevírá novou kapitolu vztahů mezi Británií a EU
Brexit byl katastrofou pro britskou ekonomiku. Na tom se shodují výzkumy i mnozí politici. I přesto v Londýně léta nikdo nenašel odvahu, aby téma Evropy opět otevřel. Premiér Andy Burnham se o to nyní pokusí. Proč na tomto tématu riskuje svůj politický kapitál?
Stále ještě nový britský premiér Andy Burnham nastupoval do funkce s rozhodnou rétorikou, ale na druhé straně s poměrně vágním a opatrným programem. Zpočátku stačilo, že se vymezoval proti politice posledních čtyřiceti let, aby mu v průzkumech vyskákaly preference až nad úroveň Reform UK Nigela Farage. Nyní se zdá, že se svou popularitu pokusí využít k prosazení zevrubných reforem.
Tento týden na výroční konference Labouristické strany Burnham vystoupil poprvé v roli lídra a premiéra země. V projevu, který je co do formy i obsahu hodnocen velmi kladně, nastínil hned několik velkých změn – reformu sociální péče, penzí, volebního systému, a v neposlední řade i nové zhodnocení vztahu k Evropské unii.
Evropská unie je problém, kterému se britští politici dosud vyhýbali. Žádná z větších stran neměla v programu smysluplné řešení a od diskusí se držely daleko, a to včetně labouristů a dokonce i značně proevropských Liberálních demokratů. Z pohledu veřejného mínění je to toxické téma, kde nelze moc získat, ale přitom hlemýždí ostrovní ekonomika nový směr zoufale potřebuje. Statistiky se shodují, že brexit Británii ročně stojí mezi čtyřmi až osmi procenty HDP. Začít s reformou se mělo už dávno.
Brexit nemusí být definitivní. Bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá vládu Andyho Burnhama, aby návrat Spojeného království do Evropské unie zařadila mezi dlouhodobé cíle země. Británie se podle Blaira ale nemá vracet do EU v dnešní podobě, nýbrž do reformovaného bloku schopného lépe soupeřit se Spojenými státy a Čínou. Blairův institut navrhuje mezitím mnohem těsnější spolupráci v obraně, energetice nebo umělé inteligenci.
Brexit nemusí být navždy. Blair vyzývá Burnhama k návratové strategii
Politika
Brexit nemusí být definitivní. Bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá vládu Andyho Burnhama, aby návrat Spojeného království do Evropské unie zařadila mezi dlouhodobé cíle země. Británie se podle Blaira ale nemá vracet do EU v dnešní podobě, nýbrž do reformovaného bloku schopného lépe soupeřit se Spojenými státy a Čínou. Blairův institut navrhuje mezitím mnohem těsnější spolupráci v obraně, energetice nebo umělé inteligenci.
Pokud to Burham myslí s nakopnutím země vážně, musí se vztahy s Bruselem zabývat. Ostatně před referendem byl pro setrvání a brexit označuje za chybu, což zopakoval několikrát i jako starosta Manchesteru. Je dobré vidět, že ho v nejvyšší funkci odvaha otevírat nepříjemná témata neopustila. Pochopitelně si tím připravil novou frontu mezi vládou a Nigelem Faragem i šéfkou konzervativců Kemi Badenochovou.
Celní unie, jednotný trh či plné členství?
Zatím není jasné, kam přesně Burnhamova politika povede. Nyní odmítá, aby se konalo nové referendum, i když zmínil, že věci můžou zůstat při starém, ale také že Británie klidně může skončit v celní unii, jednotném trhu, nebo „jít až na konec“ – tedy k plnohodnotnému členství.
Později vysvětlil, jaký bude další postup. „Je zřejmé, že existují různé možnosti, které je třeba zvážit, a musíme se zamyslet nad tím, co je proveditelné a jaké jsou klady a zápory jednotlivých variant,“ uvedl.
Deset let po referendu o brexitu se v Británii znovu otevírá otázka návratu do Evropské unie. Premiér Andy Burnham připustil, že by s tímto cílem mohl jít do příštích voleb. Podle agentury Bloomberg chce vedle plného členství prozkoumat také návrat na jednotný trh nebo vstup do celní unie.
Británie zpátky v EU? Premiér Burnham otevřel dveře k obratu po příštích volbách
Politika
Deset let po referendu o brexitu se v Británii znovu otevírá otázka návratu do Evropské unie. Premiér Andy Burnham připustil, že by s tímto cílem mohl jít do příštích voleb. Podle agentury Bloomberg chce vedle plného členství prozkoumat také návrat na jednotný trh nebo vstup do celní unie.
Vláda tedy nyní zhodnotí stav a přijde s konkrétními variantami, o kterých se bude moci vést debata. To by se mohlo stát již letos, protože jednání mezi Londýnem a Bruselem jsou v plánu ještě na tento rok.
Zatím nenastává žádná revoluce. Po letech přešlapování a sčítání následků brexitu se ale konečně něco děje. Analytici a komentátoři očekávali, že se s Burnhamem situace posune, ale pravděpodobně ne tak rychle. Premiér však patrně nechce chodit kolem horké kaše a vytáhnout s prioritami, dokud si užívá podpory veřejnosti. Dává to smysl jak z praktického, tak politického hlediska.
Andy Burnham je mezi evropskými politiky ze zavedených stran úkazem. Alespoň prozatím. Zatímco jeho předchůdce Keir Starmer nebo v Německu Friedrich Merz jen sledovali, jak se jejich pozice propadá a propadá, a na druhé straně roste podpora populistů, Burnham přichází s poměrně zásadními reformami a zkouší trend zvrátit. Vlastně ani nemá na výběr. Kdyby k vládě přistupoval vlažností Keira Starmera, bylo by jeho premiérství zcela jistě jen epizodkou v britských moderních dějinách.
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