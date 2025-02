Němci znovu protestují proti spolupráci politiků s krajní pravicí

Přes 200 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti spolupráci demokratických politiků s Alternativou pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou.

Podle serveru Süddeutsche Zeiung to odhaduje policie. Pořadatelé mluví dokonce o 320 tisících účastnících protestu. V Berlíně se minulou sobotu na takové akci sešlo 160 tisíc lidí. Demonstrace se podobně jako před týdnem konají také v jiných německých městech.

Lidé dávají najevo svůj odpor proti tomu, že šéf konzervativní CDU/CSU Friedrich Merz nedávno prolomil tabu platné v německé politice a jen díky hlasům AfD prosadil ve Spolkovém sněmu nezávaznou rezoluci, která vyzývala vládu sociálních demokratů (SPD) a Zelených ke zpřísnění migrační a azylové politiky.

V Mnichově se protestující ve slunečném počasí sešli na Tereziánské louce, dějišti tradičních pivních slavností Oktoberfest. Süddeutsche Zeitung píše, že mnoho z nich má s sebou plakáty, z nichž většina míří proti AfD. Podle jednoho z nich „AfD leze člověku na nervy více než domácí úkoly“. Nápis na jiném plakátu zase vzkazuje, že „Afd - v žádném případě, kámo“. Na protestu opakovaně zaznívá heslo „My jsme protipožární zeď“. Politické strany v Německu jako protipožární zeď označují zásadu s AfD nespolupracovat a blokovat ji.

V Hannoveru se na shromáždění svolaném hnutím Babičky proti krajní pravici sešlo asi 24 tisíc lidí, píše server Norddeutscher Rundfunk. Na jednom místě několik desítek demonstrantů obklopilo volební stánek AfD. Mezi obě skupiny se postavili policisté.

V Německu se za dva týdny budou konat předčasné parlamentní volby. Podle průzkumů má největší šanci v nich zvítězit Merzova CDU/CSU, na druhém místě je AfD.