Lukáš Kovanda: Polsko zlevní tankování. Češi mohou ušetřit stovky, domácí pumpy ztratit zákazníky
Na plné nádrži benzínu úspora kolem 325 korun, u nafty zhruba 220 korun. Tolik mohou čeští řidiči ušetřit tankováním v Polsku, pokud se snížení DPH z 23 na osm procent plně promítne do cen paliv. České pumpy v pohraničí čeká silnější konkurence a státní rozpočet může přijít o část daní. Polskou úlevu by přitom mohli nepřímo zaplatit i motoristé tankující u nás.
Polsko snižuje DPH na pohonné hmoty z 23 na osm procent a na této úrovni ji chce držet až do konce roku. Pro české řidiče, hlavně v pohraničí, to může znamenat citelný rozdíl. Dnes přitom cenový odstup mezi Českem a Polskem ještě není nijak dramatický. Benzín je v Polsku jen mírně levnější a nafta může být dokonce dražší než u nás. Ohlášená daňová úleva však může poměr sil u čerpacích stojanů výrazně změnit.
Plná nádrž o stovky levněji
Pokud by se snížení DPH promítlo do koncových cen v plné míře, mohl by polský benzín zlevnit zhruba o pět až šest korun na litr a nafta asi o čtyři koruny. Český řidič by tak podle uvedeného propočtu na padesátilitrové nádrži ušetřil oproti tankování doma přibližně 325 korun u benzínu a 220 korun u nafty. Pro lidi z Liberecka, Královéhradecka, Jesenicka nebo Moravskoslezského kraje může opět začít dávat smysl spojit nákup v Polsku s tankováním. Českým čerpacím stanicím v příhraničí tím výrazně vzroste konkurenční tlak.
Zákazníci i daně mohou zamířit za hranice
Česká vláda sice rovněž zasahuje do cen pohonných hmot, reguluje marže a u nafty dočasně snižuje spotřební daň. Jenže snížením DPH na osm procent si Polsko při jinak podobných velkoobchodních cenách vytvoří výraznou cenovou výhodu. Výsledek může být prostý. Český řidič natankuje v Polsku levněji a česká pumpa u hranic bude muset buď zlevnit, nebo o zákazníka přijde. Spolu s ní ztratí i česká veřejná kasa. Příslušné daňové inkaso totiž skončí ve Varšavě místo v Praze.
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Názory
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Zaplatí část polské úlevy zákazníci Orlenu v Česku?
Nelze navíc vyloučit, že část nákladů polského zlevnění pohonných hmot nakonec nepřímo ponesou také zákazníci Orlenu v zahraničí, tedy i čeští motoristé. Polsko totiž úlevu financuje mimo jiné šedesátiprocentní daní z mimořádných zisků palivových společností. Orlen je přitom s téměř třetinovým podílem lídrem českého trhu a výhradním majitelem českých rafinerií. Koncern bude mít přirozenou motivaci výpadek ziskovosti v Polsku kompenzovat tam, kde mu to konkurence a regulace dovolí.
Pro české motoristy tak může mít polská úleva dvě tváře. Ti, kteří zamíří za hranice, mohou na nádrži ušetřit stovky korun. Ti, kteří zůstanou u domácích stojanů, by naopak mohli část této úlevy nepřímo zaplatit.