Moskva chystá rekordní vojenský rozpočet. Zaplatit ho mají i vyšší daně
Rusko chce v příštím roce vydat na armádu rekordních 17,1 bilionu rublů, zhruba o 27 procent více, než původně plánovalo. Rostoucí vojenské výdaje ale stále výrazněji zatěžují státní rozpočet: Moskva zvyšuje odhad deficitu, počítá s růstem dluhu a chystá další zvyšování daní.
Rusko plánuje v příštím roce vydat na armádu 17,1 bilionu rublů, tedy zhruba 4,3 bilionu korun. Oproti původně plánovaným 13,5 bilionu rublů jde o nárůst přibližně o 27 procent a zároveň o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině v roce 2022. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters.
V příštích třech letech mají podle dokumentů vojenské výdaje dosáhnout celkem 50 bilionů rublů. Pro letošní rok vláda původně počítala s částkou 12,1 bilionu rublů, skutečnou výši ale nezveřejní. Reuters zároveň upozorňuje, že některé vojenské výdaje mohou být ukryté i v jiných částech rozpočtu.
Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové plánuje v Evropě další sabotáže a útoky, jejichž cílem má být rozdělit společnost a oslabit podporu Ukrajiny. Evropské státy zároveň hlásí více kyberútoků, narušení vzdušného prostoru i dalších hybridních operací. Přímý vojenský útok Ruska na NATO ale ministři citovaní agenturou Reuters v tuto chvíli nepovažují za bezprostřední hrozbu.
Kallasová varuje: Rusko plánuje další sabotáže v Evropě
Politika
Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové plánuje v Evropě další sabotáže a útoky, jejichž cílem má být rozdělit společnost a oslabit podporu Ukrajiny. Evropské státy zároveň hlásí více kyberútoků, narušení vzdušného prostoru i dalších hybridních operací. Přímý vojenský útok Ruska na NATO ale ministři citovaní agenturou Reuters v tuto chvíli nepovažují za bezprostřední hrozbu.
Roste deficit i státní dluh
Zvyšující se výdaje na armádu přicházejí v době, kdy se zhoršuje stav ruských veřejných financí. Vláda zvýšila odhad letošního rozpočtového deficitu na 3,2 procenta HDP z původně očekávaných 1,6 procenta. Státní dluh má příští rok vzrůst na 21,7 procenta HDP z letošních 19,9 procenta.
Rozpočtové plány má vláda předložit parlamentu do začátku října. Rostoucí deficit chce Moskva částečně financovat také prostřednictvím vyšších daní. Minulý týden vláda představila další daňové změny, které mají začít platit v příštím roce.
Například nová daň z nadměrných zisků v odvětví kovů a hnojiv by podle vládního dokumentu měla přinést přibližně 200 miliard rublů ročně.
Dánská vojenská rozvědka varuje před rostoucím rizikem, že Rusko v příštích měsících podnikne omezený vojenský útok proti některému členskému státu NATO. Za pravděpodobnější než otevřenou invazi považuje jednotlivé údery na infrastrukturu, nasazení menšího počtu vojáků nebo zesílení kybernetických a sabotážních akcí.
Dánská rozvědka varuje NATO. Rusko může udeřit už v příštích měsících
Politika
Dánská vojenská rozvědka varuje před rostoucím rizikem, že Rusko v příštích měsících podnikne omezený vojenský útok proti některému členskému státu NATO. Za pravděpodobnější než otevřenou invazi považuje jednotlivé údery na infrastrukturu, nasazení menšího počtu vojáků nebo zesílení kybernetických a sabotážních akcí.
Válečné výdaje ekonomiku držely, teď ale přibývají problémy
Rusko čelí od začátku invaze na Ukrajinu rozsáhlým hospodářským sankcím západních zemí. Ekonomika se jim dosud dokázala do značné míry přizpůsobit a její růst podporovaly právě masivní vojenské výdaje.
V poslední době však přibývají známky slábnoucí hospodářské aktivity. Ekonomiku zatěžují mimo jiné vysoké úrokové sazby. Situaci navíc komplikují ukrajinské útoky na ruské rafinerie, které způsobily nedostatek pohonných hmot a růst jejich cen.
Moskva přesto plánuje vojenské výdaje dál výrazně navyšovat. Vedle rekordních částek na armádu tak zároveň počítá s vyšším rozpočtovým schodkem, rostoucím státním dluhem a dalšími daňovými příjmy.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.