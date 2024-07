Ministři se sejdou s Moravia Steel. Chtějí znát její plány s Liberty

Ministři financí, průmyslu a práce Zbyněk Stanjura (ODS), Jozef Síkela (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) se ve čtvrtek dopoledne v Praze sejdou se zástupci společnosti Moravia Steel, která je jedním z možných zájemců o převzetí části huti Liberty Ostrava. Budou jednat o plánech Moravia Steel ohledně možné budoucnosti Liberty a jejích zaměstnanců, uvedlo MF.

Skupina Moravia Steel 12. července uvedla, že se seriózně zabývá možností provozování některých provozů druhovýroby Liberty Ostrava, konkrétně rourovny. Firma uvedla, že s provozováním rourovny má dlouholeté zkušenosti ve vlastním provozu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích. A má pro rozjetí provozu vstupní materiál.

Liberty Ostrava je od června v úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z 5000 zaměstnanců. Ministerstvo práce uvedlo, že krizový scénář pro případné hromadné propouštění je připraven.

Vrátí se 2000 dělníků do práce?

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, jež není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Zaměstnanci už dva měsíce nedostali mzdy a náhrady dostávají od státu.

Představitelé vlády v minulosti uvedli, že jednají s možným českým investorem, který by zachoval co největší část provozu Liberty a zajistil zachování co nejvíce pracovních míst. Stanjura v polovině července řekl, že žádný investor nepodal nabídku na převzetí hlavní části provozu zadlužených oceláren a kabinet má jen jednu nabídku na získání takzvané druhovýroby, tedy produktů z oceli.

Obnovení druhovýroby by podle šéfa odborového svazu KOVO Romana Ďurča vrátilo do práce asi 2000 zaměstnanců. Odbory navrhovaly, aby Liberty a firma Tameh Czech, její dodavatel energií, zůstaly jako celek a aby je případně dočasně převzal stát.

Skupinu Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka tvoří zejména společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod se souvisejícími produkty. Do skupiny patří více než 20 společností, klíčovou firmou jsou Třinecké železárny. Ve skupině jsou dále například ŽDB Drátovna, MSV Metal Studénka, Šroubárna Kyjov nebo Kovárna VIVA.

