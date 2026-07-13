Ministři EU jednají o dalších sankcích proti Rusku. Macinka chybí
Ministři zahraničí zemí Evropské unie mají v Bruselu schválit sankce proti dalším 250 ruským subjektům a pokusit se uzavřít dohodu o 21. balíku opatření proti Moskvě. Česko však nebude zastupovat ministr Petr Macinka, který je na návštěvě Izraele. Na jednání místo něj dorazí náměstek Jiří Brodský.
Český ministr zahraničí Petr Macinka bude chybět na jednání, na němž se má rozhodovat o dalším evropském tlaku na Rusko, pomoci Ukrajině i možném omezení dovozu z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Českou republiku v Bruselu zastoupí náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Macinka je na návštěvě Izraele, tedy země, jejíž politika bude zároveň jedním z témat evropského jednání.
Schůzi ministrů vede šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ta před začátkem zasedání oznámila, že by členské země měly schválit sankce proti dalším 250 subjektům spojeným s Ruskem.
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Shoda na dalším balíku zatím chybí
Vedle rozšíření sankčního seznamu mají ministři jednat také o 21. balíku sankcí proti Moskvě. U něj ale podle Kallasové přetrvávají sporné body.
„U nového balíku sankcí zůstávají ještě otevřené otázky, ale pracujeme na dosažení dohody,“ uvedla před jednáním.
Evropská komise podle expertů původně připravila poměrně ambiciózní návrh. Kvůli výhradám některých členských států z něj však postupně zmizela část nejtvrdších opatření, například zákaz dovozu ruských ryb.
Spory se vedou také o návrh pobaltských zemí, který by zakázal vstup ruským vojákům na území Evropské unie. Francie, Itálie a Řecko podle serveru Euractiv prosazují jeho výrazné zmírnění.
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Ukrajina žádá pomoc před další zimou
Jednání o Ukrajině se osobně účastní také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ministři mají probírat vývoj války, další podporu Kyjeva i zabezpečení energetiky před nadcházející zimou.
Ruské útoky dlouhodobě míří na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Evropská unie proto řeší, jak zemi pomoci udržet dodávky elektřiny a tepla v období, kdy mohou teploty znovu výrazně klesnout.
Ještě před zahájením hlavního jednání se za Sybihovy účasti koná neformální pracovní snídaně věnovaná ukrajinským civilistům zadržovaným Ruskem.
Šéf české diplomacie Petr Macinka označil izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira za „strašného člověka“, jehož chování překračuje meze. Přesto odmítá unijní sankce. Macinka řekl agentuře Bloomberg, že sankce by z krajně pravicového Gvira udělaly hrdinu v očích jeho voličů.
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Šéf české diplomacie Petr Macinka označil izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira za „strašného člověka“, jehož chování překračuje meze. Přesto odmítá unijní sankce. Macinka řekl agentuře Bloomberg, že sankce by z krajně pravicového Gvira udělaly hrdinu v očích jeho voličů.
Na stole je také dovoz z izraelských osad
Druhou velkou část programu tvoří situace na Blízkém východě. Ministři mají projednat dokument Evropské komise, který navrhuje tři možnosti, jak omezit nebo zcela zastavit dovoz z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Právě v době tohoto jednání je český ministr zahraničí na návštěvě Izraele. Česko tak v Bruselu zastupuje jeho náměstek.
Evropská unie považuje izraelské osady na okupovaném území za nelegální. Mezi členskými zeměmi ale dlouhodobě nepanuje shoda na tom, jak tvrdě vůči Izraeli postupovat.
Ministři se sejdou také se státy Perského zálivu
Během polední přestávky se uskuteční fórum Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu. Jednání se má zaměřit na regionální bezpečnost a vzájemnou spolupráci.
Schůzky se mají účastnit ministři zahraničí zemí Perského zálivu a zvláštní vyslanec Evropské unie pro tento region Luigi Di Maio.
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