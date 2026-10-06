Maďarsko sáhne bohatým na majetek. Nová daň začne už nad 77 miliony
Maďarská vláda chce sáhnout na majetek nejbohatších. Nová daň by se měla vztahovat na lidi s jměním vyšším než miliarda forintů, tedy zhruba 77 milionů korun, a u největších majetků má sazba ještě vzrůst. Premiér Péter Magyar tak plní jeden z volebních slibů své strany Tisza.
Maďarská vláda navrhla zavedení nové daně z majetku, která by se měla týkat lidí s jměním přesahujícím jednu miliardu forintů, tedy přibližně 77 milionů korun. Oznámil to premiér Péter Magyar, jehož středopravicová strana Tisza tím plní jeden ze svých volebních slibů.
Podle návrhu by majetek nad hranicí jedné miliardy forintů podléhal roční dani ve výši jednoho procenta. U lidí s jměním přesahujícím 100 miliard forintů, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, by sazba vzrostla na 1,5 procenta. Pokud návrh projde, nová daň má začít platit už v lednu.
Elon Musk je znovu bilionářem. Hodnota majetku nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg vystoupala na 1,04 bilionu dolarů, tedy zhruba 22,6 bilionu korun. Jen během pondělního obchodování zbohatl o 65 miliard dolarů díky růstu hodnoty svých podílů ve SpaceX a Tesle.
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Elon Musk je znovu bilionářem. Hodnota majetku nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg vystoupala na 1,04 bilionu dolarů, tedy zhruba 22,6 bilionu korun. Jen během pondělního obchodování zbohatl o 65 miliard dolarů díky růstu hodnoty svých podílů ve SpaceX a Tesle.
Zdanit se mají nemovitosti, investice i majetek v zahraničí
Daň by se neměla vztahovat jen na hotovost nebo nemovitosti. Zahrnout má všechny formy majetku, tedy také investice, podíly ve firmách nebo aktiva uložená mimo Maďarsko. Z daňového základu si naopak budou moci poplatníci odečíst své dluhy, píše agentura Reuters.
Nová vláda zároveň přichází s návrhem v době, kdy řeší výrazně napjaté veřejné finance. Vítězství Magyarovy strany Tisza v dubnových parlamentních volbách ukončilo šestnáctiletou vládu Viktora Orbána a nový kabinet nyní podle Reuters čelí rozpočtovému deficitu, který se letos odhaduje na 7,5 procenta hrubého domácího produktu.
Majetek za 120 miliard korun
Nová daň by dopadla i na nejbohatší obyvatele země. Nejmajetnějším Maďarem byl podle loňského žebříčku časopisu Forbes podnikatel Lörinc Mészáros, přítel Viktora Orbána z dětství. Hodnota majetku, který vlastní společně se svou rodinou, byla odhadnuta na téměř 1,8 bilionu forintů, tedy přibližně 120 miliard korun.
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