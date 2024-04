Lidé by chtěli pro zvířata lepší život, politici na to ale zatím kašlou

Devět z deseti lidí v EU se domnívá, že by životní pohoda hospodářských zvířat měla být lépe chráněna, volení zástupci to ale nereflektují, říkají ekologické organizace. Nová kampaň upozorní na trápení zvířat.

Reklama

Přes 300 milionů hospodářských zvířat dál zbytečně trpí v klecích. Taková je i přes přislíbené ukončení klecových chovů ze strany Evropské komise situace v EU. Změnit to mohou volby do Evropského parlamentu, které se konají letos v červnu. Právě startující kampaň Evropa pro zvířata žádá veřejnost, aby změnu podpořila a vybídla kandidující do Evropského parlamentu k boji za lepší životní podmínky zvířat. Kolektiv organizací tak navazuje na kampaň Konec doby klecové, díky které se prostřednictvím Evropské občanské iniciativy postavilo za ukončení klecových chovů na území EU téměř milion čtyři sta tisíc lidí. Evropská komise se v reakci na tento jasný požadavek zavázala, že předloží návrh na postupné ukončení klecových chovů. Svůj závazek ale nesplnila.

„Chceme společně s širokou veřejností docílit toho, že se do Evropského parlamentu dostanou kandidující, kteří dohlédnou, aby se noví komisaři a komisařky skutečně zasadili o slíbené ukončení klecových chovů v Evropě. Právě poslanci a poslankyně totiž schvalují konečnou podobu nové Evropské komise, která vznikne po volbách,” vysvětluje za Nesehnutí Marek Hadrbolec.

Zákaz vývozu zvířat

V právě končícím volebním období Evropského parlamentu existuje jasný nesoulad mezi tím, co požadují občané, a tím, jak europoslanci hlasují. Díky kampani Evropa pro zvířata může tento rozdíl zmizet. „Devět z deseti lidí v EU se domnívá, že by životní pohoda hospodářských zvířat měla být lépe chráněna, volení zástupci to ale nereflektují. Z naší analýzy hlasování o legislativě týkající se ochrany zvířat vyplývá, že se v tomto volebním období pouze čtyři z deseti hlasů vyslovily pro zlepšení kvality života zvířat. V České republice si přeje lepší ochranu hospodářských zvířat 85 procent lidí, současní čeští europoslanci a europoslankyně ovšem ve prospěch zvířat celkově hlasovali pouze v 51 procentech případů,” popisuje vedoucí CIWF Česko Romana Šonková.

Napsat kandidujícím do Evropského parlamentu, aby se zasadili o práva zvířat, mohou lidé skrze formulář na stránce kampaně. Podpoří tak podobu Evropského parlamentu, který bude skutečně reprezentovat názory veřejnosti a zasadí se jak o slíbené ukončení klecových chovů, tak o další kroky vedoucí ke zlepšení života zvířat v Evropě. Mezi ně patří například plošný zákaz kožešinových farem nebo ukončení vývozu zvířat za hranice EU.

„Řada evropských států včetně České republiky už chov zvířat pro kožešinu ukončila. Přesto je v Evropě stále asi 1000 farem, kde téměř 8 milionů norků, lišek a mývalů trpí celý život v malých holých klecích bez pevné podlahy a bez možnosti většího pohybu. Je třeba zavřít kožešinové farmy v celé EU a ukončit prodej kožešin z těchto farem na evropském trhu,” uvádí Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat.

„Dopravci vyvážející živá hospodářská zvířata mimo EU často nedodržují obvyklé předpisy, protože na ně evropské orgány nedosáhnou. Zvířata kvůli tomu cestují v extrémních podmínkách, často bez dostatku krmiva, vody či odpočinku. Umírají na následky nesmírně krutých podmínek při převozu nebo na jatkách, která nesplňují evropské standardy. Požadujeme zákaz vývozu hospodářských zvířat za hranice EU,” dodává Daniel Kostić z organizace Obraz.