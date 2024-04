Letiště v Líních, kde měla stát gigafactory, se vrací zpět armádě

Vláda ve středu formálně ukončila veškeré práce na přípravě průmyslového parku v Líních u Plzně, kde automobilka Volkswagen (VW) zvažovala vytvoření továrny na baterie pro elektromobily. Kabinet také vzal na vědomí záměr armády obnovit vojenský prostor v oblasti tamního armádního letiště. Po jednání kabinetu to řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák (Piráti). Starostové obcí kolem letiště to vítají. VW loni ze záměru na stavbu takzvané gigafactory ustoupil.

Formální zastavení přípravných prací následuje po konci jednání mezi českou vládou a VW o vzniku gigafactory. „Končí všechny činnosti související s přípravou parku Plzeň-Líně, zrušili jsme i všechna usnesení vlády v této věci,“ řekl Třešňák. Kabinet podle něj ukončil i přípravu memoranda o porozumění s VW o průmyslovém parku.

„Česká republika dlouhodobě trpí nedostatkem ploch vhodných k výstavbě strategických investičních projektů. Letiště Líně tento potenciál mělo, proto jsme udělali maximum, abychom lokalitu připravili k realizaci projektu gigafactory. Potenciální investor sice naši snahu ocenil, nebyl však připravený rozhodnout, zda je možné takto rozsáhlou investici učinit v blízké době. Od projektu jsme proto upustili a dnes vláda potvrdila, že letiště v Líních převezme Armáda České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve vyjádření pro tisk.

Zóna bez průmyslu

„Oddechli jsme si, že se tady neuskuteční takový mamutí projekt. Vítáme to,“ řekl starosta Líní Michal Gotthart (SNK Líní a Sulkova). Obce ale zatím neví, jakým směrem se vydají projekty armády, která tam chce postavit logistické centrum pro české vojáky i NATO a základnu aktivních záloh. „Z jednání, které jsme zatím absolvovali, obavy nemáme, ale je otázkou, jestli to tak bude doopravdy,“ uvedl. Kraj má stále ve svém územním plánu na záložním vojenském letišti Líně a v jeho okolí zónu pro průmysl o celkové rozloze 700 hektarů.

V pondělí bude ale krajské zastupitelstvo schvalovat zpracování nových zásad územního rozvoje, které budou akceptovat nové požadavky armády bez průmyslu. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby v okolí našich obcí nebyl žádný průmysl,“ řekl Gotthart. Už při zpracování předchozích zásad územního rozvoje, které požadoval stát kvůli VW, se obcím podařilo vyjednat zmenšení plochy pro průmysl na 280 hektarů. Práce na této aktualizaci ale krajští zastupitelé v pondělí ukončí.

Gotthart potvrdil, že všechny obce s armádou a ministerstvem obrany komunikují samostatně i společně v pracovní skupině. „Pokud je nějaká důležitá novinka o využití letiště, tak se bavíme o tom, v čem bychom mohli postupovat společně,“ řekl. Například u dopravního napojení areálu požadují obce sjezd z dálnice D5, který začal stát projektovat už pro VW. „Se souhlasem všech obcí se podařilo najít řešení, aby se nemuselo jezdit přes žádnou obec a aby letiště bylo důstojně napojené,“ řekl. Společně chtějí prosazovat také další dopravní stavby v okolí. „Ale například v majetkoprávním vypořádání by měly obce jednat jednotlivě,“ uvedl.

Schůzky se zástupci obcí začnou na ministerstvu obrany příští týden. „Očekáváme návrhy. Je správné, aby každá obec upozornila armádu na to, co tam vlastní, a aby armáda řekla, co s tím hodlá dělat a za jakých podmínek," řekl Gotthart. Celý areál letiště má téměř 400 hektarů, které teď chtějí vojáci využívat. Okolní pozemky obcí mají dalších 300 hektarů, s nimiž počítal krajský územní plán pro průmysl. Obce se nebrání tomu, pokud bude na letišti smíšený provoz, tedy využití armádou i civilními letci.

Vláda se podle Třešňáka nyní soustředí na hledání jiného strategického investora ve výrobě baterií pro elektrické vozy. Konkrétně se k tomu vyjádřit nechtěl, zmínil pouze obecně zájem Moravskoslezského kraje o vybudování nového průmyslového parku v Dolní Lutyni na Karvinsku.

Stát jednal s VW o gigafactory od jara 2021, koncern vybíral mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi v areálu záložního armádního letiště. Stát investici podpořil a chtěl v místě postavit strategický podnikatelský park. Automobilka ale nakonec rozhodla, že vzhledem k vývoji trhu s elektromobily v současnosti novou gigafactory budovat nebude.