Le Penová jde znovu po Elysejském paláci. Elektronický náramek chce zvrátit u soudu
Marine Le Penová navzdory potvrzenému rozsudku za zpronevěru evropských peněz oznámila kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2027. Odvolací soud jí zkrátil zákaz ucházet se o veřejné funkce, elektronický náramek ale krajně pravicová politička odmítá a obrátí se kvůli němu na kasační soud.
Marine Le Penová se znovu hlásí o Elysejský palác. Jen několik hodin poté, co odvolací soud potvrdil její vinu ve věci zneužití peněz Evropského parlamentu, oznámila, že se v roce 2027 počtvrté pokusí stát francouzskou prezidentkou.
„Dnes večer jsem kandidátkou v prezidentských volbách,“ prohlásila šéfka francouzské krajní pravice v televizi TF1. Ukončila tím měsíce nejistoty, zda se kandidatury ujme sama, nebo přenechá místo třicetiletému předsedovi Národního sdružení Jordanu Bardellovi.
Prezident Pavel vytáhnul žolíka, když oznámil, že se zúčastní neformální večeře na setkání NATO v Ankaře. Macinka na něj několik minut před tímto oznámením dělal dlouhý nos. Babiš by si měl konečně uvědomit, že ne Macinku, ale Pavla by si měl hýčkat.
Dalibor Martínek: Summit v Ankaře už navždy zůstane českou hanbou
Názory
Prezident Pavel vytáhnul žolíka, když oznámil, že se zúčastní neformální večeře na setkání NATO v Ankaře. Macinka na něj několik minut před tímto oznámením dělal dlouhý nos. Babiš by si měl konečně uvědomit, že ne Macinku, ale Pavla by si měl hýčkat.
Soud potvrdil vinu, zmírnil však trest
Odvolací soud potvrdil, že Le Penová zneužila prostředky určené na platy asistentů poslanců Evropského parlamentu k financování pracovníků své strany. Zároveň ale zmírnil původní trest, který její prezidentské ambice prakticky pohřbíval.
Političce uložil tři roky vězení, z toho dva podmíněně a jeden rok domácího vězení s elektronickým náramkem. Zákaz ucházet se o volenou funkci zkrátil na 45 měsíců, přičemž 30 měsíců je podmíněných. Zbývající část zákazu se započítává od prvního rozsudku z března 2025, a neměla by jí tak bránit v kandidatuře v roce 2027.
Nous allons démarrer cette campagne présidentielle dès ce soir pour œuvrer à la renaissance de la France.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 7, 2026
Avec Jordan Bardella, nous serons ensemble tout au long de cette campagne présidentielle, comme nous l'avons été depuis des années. pic.twitter.com/GQmDZkat4E
Právě elektronický náramek ale zůstává politickým problémem. Le Penová dříve tvrdila, že s ním kampaň nepovede, protože by jí omezoval pohyb a podkopával obraz kandidátky na nejvyšší státní funkci.
Další bitva se přesouvá k soudu
Le Penová proto oznámila, že část verdiktu napadne u kasačního soudu. Do jeho rozhodnutí se podle ní trest s elektronickým náramkem nezačne vykonávat, a volební kampaň tak bude moci vést bez něj. Vinu nadále odmítá a soudní stíhání označuje za politicky motivované.
Odvolací soud přitom potvrdil podstatu původního verdiktu. Podle justice strana v letech 2004 až 2016 používala peníze Evropského parlamentu určené parlamentním asistentům k placení lidí, kteří ve skutečnosti pracovali pro tehdejší Národní frontu, dnešní Národní sdružení.
První soud Le Penové v březnu 2025 uložil čtyřletý trest vězení a pětiletý zákaz kandidovat. Právě okamžitá vykonatelnost zákazu tehdy vyvolala otázku, zda se její jméno vůbec objeví na hlasovacích lístcích v roce 2027.
Spojené státy ztrácejí podíl na rychle rostoucím světovém turismu. Přísnější vízová politika, obchodní spory a výroky administrativy Donalda Trumpa odrazují hlavně Kanaďany, Evropany a Číňany. Americký cestovní ruch tak podle agentury Bloomberg přichází o desítky miliard dolarů.
Trump odrazuje turisty. USA přicházejí o desítky miliard a nepomáhá ani fotbalový šampionát
Politika
Spojené státy ztrácejí podíl na rychle rostoucím světovém turismu. Přísnější vízová politika, obchodní spory a výroky administrativy Donalda Trumpa odrazují hlavně Kanaďany, Evropany a Číňany. Americký cestovní ruch tak podle agentury Bloomberg přichází o desítky miliard dolarů.
Bardella zůstává v záloze
Verdikt mění také poměry uvnitř Národního sdružení. Strana se v posledních měsících připravovala na možnost, že Le Penovou v prezidentském souboji nahradí Jordan Bardella. Ten zůstává její pojistkou pro případ, že by další soudní rozhodnutí kandidaturu zkomplikovalo.
Le Penová ale nyní dává najevo, že se vedení kampaně vzdát nehodlá. Současně uvedla, že v případě svého vítězství by Bardellu ráda viděla v čele vlády. Společné vystoupení obou politiků tak má ukázat jednotu strany a fakticky odstartovat její prezidentskou kampaň.
Národní sdružení vstupuje do volebního období jako jedna z nejsilnějších politických formací ve Francii. Průzkumy podle agentur naznačují, že jeho kandidát může zvítězit v prvním kole. Otevřenou otázkou zůstává, zda jím bude až do konce Le Penová, nebo zda se kvůli pokračující právní bitvě nakonec dostane do popředí Bardella.
Le Penová kandidovala na prezidentku už v letech 2012, 2017 a 2022. V posledních dvou případech postoupila do druhého kola, v němž ji porazil Emmanuel Macron. Nyní se pokouší proměnit zmírnění trestu v politický návrat – a soudní spor v argument, že o jejím osudu mají rozhodnout voliči, nikoli soudci.