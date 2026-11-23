Kreml vystartoval po Estonsku: Pohybujete se na hranici rozpoutání otevřené války
Napětí mezi Ruskem a Estonskem prudce roste. Moskva obvinila pobaltskou zemi z nebezpečných provokací a varovala, že její kroky jsou na hranici vyvolání otevřené války. Rusům vadí uzavření hraničních přechodů, kontroly lodí v Baltském moři i údajná pomoc ukrajinským dronům. Tallinn přitom Moskvu podezírá z pokusu o žhářský útok na zbrojovku.
Rusko ostře varovalo Estonsko, že jeho postup vůči Moskvě může vyústit v otevřený válečný konflikt. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo estonského chargé d'affaires v Moskvě Marka Ühtegiho a tlumočilo mu důrazný protest proti krokům Tallinnu. Terčem kritiky se stalo zejména rozhodnutí uzavřít od 1. prosince silniční hraniční přechody s Ruskem, ale také estonské aktivity v Baltském moři a údajné poskytování vzdušného prostoru ukrajinským dronům.
Moskva současně obviňuje Estonsko z pokusů o námořní blokádu Ruska. Vadí jí především kontroly ruských obchodních lodí a tankerů v Baltském moři, které podle ruské diplomacie směřují k jejich zadržování či zabavování. Estonsko se přitom zaměřuje na takzvanou ruskou stínovou flotilu, tedy plavidla využívaná k obcházení západních sankcí na vývoz ruské ropy. Rusko Tallinnu vyčítá také zákaz přepravy ruského obilí a údajné represivní kroky vůči ruskojazyčným obyvatelům země.
Donald Trump podle Volodymyra Zelenského připomněl evropským lídrům, kolik peněz vydávají na válku na Ukrajině. Po dohodě s Ruskem by je mohli využít doma. „Neznělo to jako výhrůžka,“ řekl ukrajinský prezident. O tom, že je Vladimir Putin ochoten kvůli míru ustoupit, ale pochybuje.
Po míru můžete peníze utratit doma, vzkázal podle Zelenského Trump Evropě
Politika
Donald Trump podle Volodymyra Zelenského připomněl evropským lídrům, kolik peněz vydávají na válku na Ukrajině. Po dohodě s Ruskem by je mohli využít doma. „Neznělo to jako výhrůžka,“ řekl ukrajinský prezident. O tom, že je Vladimir Putin ochoten kvůli míru ustoupit, ale pochybuje.
Moskva obviňuje Estonsko z pomoci ukrajinským dronům
Dalším sporným bodem je údajné zapojení Estonska do ukrajinských útoků na ruské území. Moskva opakuje tvrzení, že Tallinn neoficiálně umožňuje ukrajinským dronům využívat estonský vzdušný prostor při útocích na cíle v severozápadním Rusku. Estonsko taková obvinění odmítá.
Pobaltská země je členem NATO a Evropské unie a patří mezi významné podporovatele Ukrajiny, která se už téměř pět let brání ruské invazi zahájené na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. Společně s dalšími pobaltskými státy, Polskem a skandinávskými zeměmi poskytuje Kyjevu mimo jiné vojenskou pomoc.
Uzavření hranic přitom zasáhne také samotné obyvatele Estonska, zejména v příhraničních oblastech. Výrazně se dotkne například převážně ruskojazyčné Narvy, jejíž obyvatelé mají na ruské straně hranice často příbuzné a další osobní vazby. Přechody mají zůstat uzavřené nejméně šest měsíců.
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