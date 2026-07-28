Hon na Orbánovy miliardy. Maďarsko zakládá silnou agenturu na vracení majetku
Péter Magyar jde po dědictví Viktora Orbána. Maďarsko zakládá silnou agenturu, která má podle Bloombergu dohledat zneužité veřejné peníze a rozplést majetkové struktury vzniklé během šestnácti let Orbánovy vlády.
Maďarsko zřizuje novou Národní agenturu pro navracení majetku, která má získat zpět veřejné prostředky podezřelé ze zneužití. Poslanci její vznik schválili v úterý. Podle agentury Bloomberg tím premiér Péter Magyar naplňuje jeden ze svých hlavních protikorupčních slibů po dubnovém drtivém vítězství ve volbách.
Nový úřad má být hlavním nástrojem vlády při vyšetřování podezření spojených s obdobím vlády Viktora Orbána. Právě za Orbánovy šestnáctileté éry se Maďarsko propadlo na poslední místo v Evropské unii v žebříčku vnímání korupce organizace Transparency International. Obavy z korupce vedly také k tomu, že Evropská unie Maďarsku pozastavila vyplácení miliard eur z fondů.
Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.
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Názory
Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.
Orbánova éra pod lupou
Agentura má mít mimořádně široké pravomoci. Na rozdíl od podobných protikorupčních institucí v jiných evropských zemích má spojovat kompetence, které bývají obvykle rozdělené mezi policii, státní zastupitelství, finanční vyšetřovatele a civilní žalobce. Bude moci přebírat korupční kauzy od jiných úřadů, dostávat se k důvěrným finančním údajům a ukládat vysoké pokuty za maření vyšetřování.
Podle Bloombergu může za obstrukce uložit pokutu až pět miliard forintů, tedy zhruba 332 milionů korun. Úřad má mít také pravomoc vyšetřovat trestné činy, podávat obžaloby, vést civilní spory o navrácení majetku a dočasně převzít kontrolu nad firmami podezřelými z držení neoprávněně získaného veřejného bohatství.
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Úřad, který může vyšetřovat i přebírat firmy
Cílem nové vlády jsou mimo jiné podnikatelské skupiny, které během Orbánovy éry rychle vyrostly kolem jeho spojenců. Podle Bloombergu se z některých z nich během poslední dekády staly jedny z největších maďarských firem v bankovnictví, energetice, stavebnictví nebo cestovním ruchu.
Magyar už dříve přirovnal snahu zbavit Maďarsko Orbánova vlivu k italskému boji proti mafii. Nová agentura má ukázat, zda se jeho vláda pustí do tohoto boje jen symbolicky, nebo skutečně sáhne na majetkové struktury, které v zemi vznikaly během předchozí politické éry.
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