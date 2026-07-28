Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Hon na Orbánovy miliardy. Maďarsko zakládá silnou agenturu na vracení majetku

Hon na Orbánovy miliardy. Maďarsko zakládá silnou agenturu na vracení majetku

Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Péter Magyar jde po dědictví Viktora Orbána. Maďarsko zakládá silnou agenturu, která má podle Bloombergu dohledat zneužité veřejné peníze a rozplést majetkové struktury vzniklé během šestnácti let Orbánovy vlády.

Maďarsko zřizuje novou Národní agenturu pro navracení majetku, která má získat zpět veřejné prostředky podezřelé ze zneužití. Poslanci její vznik schválili v úterý. Podle agentury Bloomberg tím premiér Péter Magyar naplňuje jeden ze svých hlavních protikorupčních slibů po dubnovém drtivém vítězství ve volbách.

Nový úřad má být hlavním nástrojem vlády při vyšetřování podezření spojených s obdobím vlády Viktora Orbána. Právě za Orbánovy šestnáctileté éry se Maďarsko propadlo na poslední místo v Evropské unii v žebříčku vnímání korupce organizace Transparency International. Obavy z korupce vedly také k tomu, že Evropská unie Maďarsku pozastavila vyplácení miliard eur z fondů.

Péter Magyár

Euro vyjde Maďarsko draho. Škrty by mohly vrátit k moci Orbána

Názory

Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Orbánova éra pod lupou

Agentura má mít mimořádně široké pravomoci. Na rozdíl od podobných protikorupčních institucí v jiných evropských zemích má spojovat kompetence, které bývají obvykle rozdělené mezi policii, státní zastupitelství, finanční vyšetřovatele a civilní žalobce. Bude moci přebírat korupční kauzy od jiných úřadů, dostávat se k důvěrným finančním údajům a ukládat vysoké pokuty za maření vyšetřování.

Podle Bloombergu může za obstrukce uložit pokutu až pět miliard forintů, tedy zhruba 332 milionů korun. Úřad má mít také pravomoc vyšetřovat trestné činy, podávat obžaloby, vést civilní spory o navrácení majetku a dočasně převzít kontrolu nad firmami podezřelými z držení neoprávněně získaného veřejného bohatství.

Magyar oznámil znovuoživení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny
Aktualizováno

„V4 je zpět.“ Magyar oznámil restart visegrádské spolupráce

Politika

Premiéři zemí V4 chtějí znovu posílit visegrádskou spolupráci. Maďarský premiér Péter Magyar po jednání u Budapešti prohlásil, že „V4 je zpět“ a že skupina má ambici společně čelit výzvám 21. století.

nst

Přečíst článek

Úřad, který může vyšetřovat i přebírat firmy

Cílem nové vlády jsou mimo jiné podnikatelské skupiny, které během Orbánovy éry rychle vyrostly kolem jeho spojenců. Podle Bloombergu se z některých z nich během poslední dekády staly jedny z největších maďarských firem v bankovnictví, energetice, stavebnictví nebo cestovním ruchu.

Magyar už dříve přirovnal snahu zbavit Maďarsko Orbánova vlivu k italskému boji proti mafii. Nová agentura má ukázat, zda se jeho vláda pustí do tohoto boje jen symbolicky, nebo skutečně sáhne na majetkové struktury, které v zemi vznikaly během předchozí politické éry.

Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

Orbánův bývalý ministr míří k Číňanům. Szijjártó nastupuje do vedení automobilky BYD

Zprávy z firem

Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó opouští parlament a přechází do čínské automobilky BYD. Ve společnosti, která v Maďarsku buduje svůj první evropský závod na výrobu osobních aut, bude mít na starosti vnější vztahy a rozvoj nových obchodních aktivit. Informovala o tom agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Související

Viktor Orbán

To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá

Politika

nst

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

REPORTÁŽ: Pivo za dvě stovky a hradby za tisíc. Chorvatsko testuje hranice turistů

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Elektrárny nebo bomby? Trumpova dohoda se Saúdy přináší nové hrozby nejen pro Blízký východ

Názory

Jan Žižka

Přečíst článek