„Někteří politici si myslí, že stojí nad zákonem.“ Pfizergate znovu straší Brusel
Kauza nákupu vakcín proti covidu-19 se znovu vrací k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podle serveru Politico dosud osobně nevypovídala před Úřadem evropského veřejného žalobce, který prověřuje okolnosti její komunikace se šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Odcházející šéfka EPPO Laura Kövesiová zároveň varuje, že někteří vysoce postavení politici odmítají předvolání žalobců a chovají se, jako by stáli nad zákonem.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dosud osobně neposkytla výpověď evropským žalobcům v kauze známé jako Pfizergate. Podle serveru Politico, který se odvolává na dobře informované zdroje, ji Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřuje v souvislosti s okolnostmi nákupu vakcín proti covidu-19 a jejími jednáními se šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourlou.
Vyšetřování původně vedly belgické úřady, v roce 2024 jej však převzal EPPO. Podle dokumentů, do nichž Politico nahlédlo, žalobci prověřují možné „zasahování do výkonu veřejných funkcí, zničení SMS zpráv, korupci a střet zájmů“.
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Evropská komise odmítá, že by vyšetřování ignorovala. Její mluvčí Thomas Regnier uvedl, že Komise s EPPO rozsáhle spolupracovala a činila tak jménem předsedkyně a s její plnou podporou. Von der Leyenová podle něj byla při zodpovídání otázek vstřícná, ovšem v mezích povinností a časových možností vyplývajících z její funkce.
Kövesiová: Někteří politici si myslí, že stojí nad zákonem
Do případu zároveň vstoupilo ostré vyjádření končící šéfky EPPO Laury Kövesiové. V rozhovoru pro Politico uvedla, že se opakovaně setkala s představiteli Evropské unie, kteří odmítli předvolání úřadu. „Někteří politici si myslí, že stojí nad zákonem. Pokud jste předvoláni k výpovědi, musíte se dostavit,“ prohlásila.
Na přímou otázku, zda mezi těmito představiteli byla také von der Leyenová, však Kövesiová odmítla odpovědět s tím, že konkrétní případy komentovat nebude. Uvedla ale, že EPPO má problémy s výkonem svých pravomocí zejména tehdy, když vyšetřování zasahuje prominentní politiky nebo bohaté lidi napojené na politické prostředí.
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Kövesiová současně varuje před budoucností samotného úřadu, který má vyšetřovat trestnou činnost poškozující finanční zájmy Evropské unie. Podle ní jeho práci oslabuje nedostatečné financování, průtahy při změnách právního rámce i složitá byrokratická struktura.
„Mám obavy, že EPPO bude nenápadně zlikvidován právě proto, že dělá svou práci,“ uvedla Kövesiová, která po sedmi letech v čele úřadu 31. října končí. Nahradí ji její dosavadní zástupce, německý žalobce Andrés Ritter. Za jeho největší úkol označila zachování nezávislosti a důvěryhodnosti instituce.