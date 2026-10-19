Macinka odmítl finský plán na omezení vstupu Rusů do EU. Část ministerstva byla pro
Česko se nepřipojilo k finské iniciativě, která chce výrazně omezit vstup Rusů do celé Evropské unie, včetně turistických cest. Ministr zahraničí Petr Macinka krok odmítl s tím, že Česko už podobná omezení uplatňuje samo a celoevropská shoda stejně nevzniká. Podle Seznam Zpráv přitom část vedení ministerstva doporučovala finský návrh podpořit.
Česko odmítlo podpořit finskou iniciativu, která má výrazně omezit vstup ruských občanů do Evropské unie. Podle serveru Seznam Zprávy o tom rozhodl ministr zahraničí Petr Macinka. Finsko argumentuje tím, že ruské sabotáže a další hybridní operace představují hrozbu pro EU a že součástí reakce na ruskou válku by měla být také přísnější evropská vízová politika. Macinka se na tiskové konferenci po jednání vlády vůči článku Seznam Zpráv vymezil. Zopakoval, že Česko omezení na vstup Rusů uplatňuje. Pokud jde o finský návrh, ČR se podle něj už v červnu připojila k totožné výzvě Estonska, které si navíc dokázalo zajistit větší podporu dalších zemí.
Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová požádala české ministerstvo o podporu návrhu, který by omezil vydávání víz pro cesty, jež nejsou nezbytné, včetně turistiky. „Kreml posuzuje naši odhodlanost podle našich činů. Tam, kde narazí na váhání, tlačí dál,“ stojí podle Seznam Zpráv v dopise finské ministryně. Valtonenová v něm zároveň upozorňuje na útoky na civilní infrastrukturu i na ruské hybridní operace v Evropě.
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„Praxe České republiky se dlouhodobě s cílem této zmiňované finské iniciativy shoduje, my všechny ty návrhy už dávno uplatňujeme a hodláme tak činit i nadále,“ uvedl na jednání vlády Macinka. K finské výzvě se podle něj připojili pouze tři státy Pobaltí a Rumunsko.
Macinka: Celoevropské řešení se nekoná
Česko se k iniciativě do požadovaného termínu nepřipojilo. Macinka své rozhodnutí vysvětlil tím, že česká pravidla už nyní patří mezi nejpřísnější a že většina zemí EU se k návrhu stejně nepřidala. „My to už uplatňujeme a při pohledu na velmi vysoký počet zemí EU, které se k finské iniciativě nepřipojily, je jasné, že žádné celoevropské řešení se nekoná. Proto zůstáváme u národní úpravy,“ uvedl.
Podle něj je podstatné přijmout realitu, že většina unijních zemí podobný postup nechce. Macinka zároveň připomněl, že Česko už v minulosti obdobné snahy podporovalo, ani tehdy se však nepodařilo prosadit společné evropské řešení.
Část ministerstva chtěla Finsko podpořit
Rozhodnutí ministra přitom nebylo v úplném souladu s doporučeními některých vysokých úředníků ministerstva zahraničí. Podle Seznam Zpráv podporu finské iniciativě doporučovali například vrchní ředitel právní sekce Jiří Šlais, vedoucí kanceláře vrchního ředitele evropské sekce Čeněk Hajný nebo ředitel odboru států západní Evropy Jan Buben.
Buben v interním stanovisku argumentoval tím, že Česko už patří mezi nejpřísnější státy a podporou Finska by svůj dosavadní postoj pouze potvrdilo. „Bylo by zcela přirozené, kdybychom Finsko podpořili a k prohlášení se připojili,“ uvedl. Hajný zase napsal, že obsah dopisu finské ministryně je plně v souladu s českými pozicemi a doporučil připojení k iniciativě.
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Půl milionu víz ročně
Podle textu Evropská unie ročně vydává ruským občanům téměř půl milionu turistických víz, přičemž mezi nejaktivnější země patří Itálie a Španělsko. Západní tajné služby přitom varují, že pohyb ruských občanů uvnitř schengenského prostoru může zvyšovat riziko hybridních operací a že jejich pohyb mezi jednotlivými státy je pro bezpečnostní složky velmi obtížné kontrolovat.
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