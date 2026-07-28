Kdo chce řídit Prahu? Většina stran má jasno. Hnutí ANO stále nemá potvrzeného lídra
Většina stran v Praze má už zkompletované kandidátky do podzimních komunálních voleb na magistrát. Lhůta k jejich podání skončí za týden. Výjimkou je hnutí ANO, jehož vedení stále nemá potvrzeného lídra po konci dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Podle vyjádření předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše by pražskou kandidátku měl vést Jan Hušbauer, musí to ale ještě potvrdit celorepublikový výbor hnutí.
Do uzávěrky kandidátních listin zbývá týden. Spolu, Piráti, STAN i společná kandidátka Prahy Sobě, lidovců a Zelených už mají jasno. Hnutí ANO ale stále čeká na formální potvrzení Prokopova nástupce.
ANO čeká na potvrzení Hušbauera
Pražská organizace hnutí ANO původně nominovala jako lídra Prokopa, který však nedávno po článcích v médiích o nejasnostech kolem jeho majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky i z funkce předsedy pražské organizace.
Jako předsedu zastupitelského klubu ho nahradil Hušbauer, který by se měl podle informací serveru iDNES.cz stát také kandidátem hnutí na primátora. Kandidátku však ještě musí potvrdit vedení hnutí, které by se tím mělo zabývat v nejbližších dnech.
Hnutí ANO kličkuje před podzimními komunálními volbami v Praze. Dlouze hledalo do čela kandidátky náhradníka za Ondřeje Prokopa, který nepřiznal vlastnictví několika bytů. Poté, co ho za to někdo prásknul a stala se z toho mediální aféra, konečně našla náhradníka. Bude jím místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer.
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Názory
Hnutí ANO kličkuje před podzimními komunálními volbami v Praze. Dlouze hledalo do čela kandidátky náhradníka za Ondřeje Prokopa, který nepřiznal vlastnictví několika bytů. Poté, co ho za to někdo prásknul a stala se z toho mediální aféra, konečně našla náhradníka. Bude jím místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer.
Spolu, Piráti a STAN už mají jasno
Koalici Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, povede do voleb místopředseda ODS Tomáš Portlík. Druhé místo kandidátky obsadil lídr TOP 09 Michal Hroza, třetí je primátorova náměstkyně Alexandra Udženija z ODS.
Jedničkou Pirátů do voleb se po vnitrostranických primárkách stala Tereza Nislerová. Za ní jsou na listině městský radní Adam Zábranský a primátorův náměstek Jaromír Beránek.
Kandidátku hnutí STAN povede primátorův náměstek Petr Hlaváček, dvojkou bude zastupitelka Eliška Čepová a třetí místo obsadí radní pro školství Antonín Klecanda.
Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.
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Názory
Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.
Praha Sobě jde do voleb s lidovci a Zelenými
Společnou kandidátku Prahy Sobě, Zelených a KDU-ČSL povede lídr Prahy Sobě Adam Scheinherr. Druhá bude Hana Třeštíková z Prahy Sobě, třetí Jan Čižinský ze stejného uskupení. Prvním zástupcem KDU-ČSL bude na pátém místě předseda pražských lidovců Tomáš Kaplan. Za Zelené bude na osmém místě kandidovat Veronika Šmausová.
Motoristé zatím ohlásili pouze kandidátku na primátorku, kterou je podnikatelka Klára Sovová. Na dotaz ohledně obsazení dalších míst kandidátky mluvčí strany neodpověděla. Stejně tomu bylo v případě SPD, jehož kandidátku v metropoli povede nynější předseda klubu hnutí v městském zastupitelstvu Milan Urban.
Do boje o magistrát vstupují nové subjekty
Do voleb na magistrát se chystají také nové subjekty. Jedním z nich je strana GEN, kterou založil radní Prahy 1 a bývalý člen ANO Vojtěch Ryvola. Ten současně kandiduje v Praze 1 do Senátu. Ryvola řekl, že kandidátka na magistrát už je hotová a strana kandiduje samostatně, i když dříve zvažovala spolupráci s dalšími subjekty.
Hnutí ANO je před komunálními volbami v Praze v rozkladu. Poté, co kvůli své kauze s byty odstoupil z čela kandidátky Ondřej Prokop, hledá se marně jeho nástupce. O žhavé místo se zájemci nehlásí.
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Názory
Hnutí ANO je před komunálními volbami v Praze v rozkladu. Poté, co kvůli své kauze s byty odstoupil z čela kandidátky Ondřej Prokop, hledá se marně jeho nástupce. O žhavé místo se zájemci nehlásí.
O křesla v pražském zastupitelstvu se bude ucházet také senátor Václav Láska s hnutím SEN 21, které zatím působilo jen v Praze 5. Podpoří ho Hnutí pro Prahu 11 a strana Libeňský mourek. Lídrem kandidátky na magistrát je Láska, dvojkou zastupitelka Prahy 5 Monika Shaw Salajová ze SEN 21 a trojkou zastupitelka Prahy 11 Šárka Zdeňková z Hnutí pro Prahu 11.
O vedení pražského magistrátu bude usilovat také hnutí bývalého senátora a prezidentského kandidáta Marka Hilšera, které nedávno změnilo název i předsedu. Hilšera v jeho čele nahradil další bývalý senátor a neúspěšný kandidát na předsedu Pirátů Lukáš Wagenknecht.
Kandidátku na magistrát pod názvem Jsme Praha povede na podzim primátorova náměstkyně Jana Komrsková, která nedávno vystoupila z Pirátské strany.
Před čtyřmi lety vyhrálo Spolu
Voleb do pražského magistrátu se v roce 2022 zúčastnilo 22 subjektů. Vyhrála je koalice Spolu se ziskem 24,7 procenta hlasů, druhé ANO získalo 19,3 procenta a třetí Piráti 17,7 procenta. Prahu Sobě před čtyřmi lety podpořilo 14,7 procenta voličů a kandidátku SPD, Trikolory, hnutí PES a nezávislých kandidátů volilo 5,2 procenta lidí.
Od poloviny února 2023 vládne v metropoli koalice Spolu, Pirátů a STAN. V 65členném zastupitelstvu má většinu 36 hlasů. V opozici jsou Praha Sobě, ANO a SPD.
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Úterní zásah ve Škodově paláci přerostl v rozsáhlé trestní stíhání. Policie obvinila šest lidí a dvě společnosti, které podle vyšetřovatelů působily jako organizovaná zločinecká skupina. Případ se má týkat zneužívání pravomocí, úplatků a praní špinavých peněz.