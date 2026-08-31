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newstream.cz Reality Vltavská filharmonie je o krok blíž. Praha žádá o stavební povolení

Vltavská filharmonie je o krok blíž. Praha žádá o stavební povolení

Vltavská filharmonie
Se svolením IPR
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Praha podala žádost o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii i rozsáhlé úpravy jejího okolí. Samotná budova má podle posledních odhadů stát 12,33 miliardy korun bez DPH, další zhruba pět miliard si vyžádá veřejný prostor a infrastruktura. Pokud vše půjde podle plánu, stavba začne v prvním čtvrtletí roku 2028.

Praha udělala další zásadní krok k výstavbě Vltavské filharmonie. Podala žádost o stavební povolení, která zahrnuje nejen samotnou kulturní budovu, ale také rozsáhlé úpravy okolí.

Výstavba filharmonie má podle posledních odhadů stát včetně vybavení přibližně 12,33 miliardy korun bez DPH. Dalších zhruba pět miliard korun bez daně mají stát zásahy do veřejného prostoru, dopravní a technické infrastruktury.

Město počítá s tím, že stavební povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud vše půjde bez komplikací, samotná výstavba by měla začít o rok později, tedy v prvním čtvrtletí roku 2028.

Budova Vltavské filharmonie by měla být otevřená v roce 2032. Celkem město za projektovou přípravu zaplatí asi miliardu korun. Stavba měla podle posledního odhadu stát 9,4 miliardy korun. Stavba se ale kvůli úpravě okolí prodraží. Město chce na stavbu získat státní příspěvek a zvažuje i zapojení soukromých investorů. 16 fotografií v galerii

Nejde jen o samotnou filharmonii

Projekt pro pražský magistrát připravuje Pražská developerská společnost. Podle jejího ředitele Petra Urbánka nejde pouze o novou kulturní budovu, ale o zásah, který má změnit širší území.

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Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.

Dalibor Martínek

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„Nejde pouze o novou kulturní budovu, ale o projekt úzce propojený s veřejným prostorem, dopravní a technickou infrastrukturou i budoucím rozvojem celé lokality,“ uvedl Urbánek.

Podání žádosti podle něj představuje důležitý krok také pro proměnu zanedbaného území Bubny-Zátory.

Na druhém místě se umístil projekt španělského studia Barozzi Veiga a architektonického ateliéru M1 z Prahy. Do finále architektonické soutěže, kterou vyhlásil Institut plánování a rozvoje hlavního IPR, se probojovalo dvacet týmů. Španělské studio se zkušenostmi s navrhováním koncertních sálů přizvalo ke spolupráci tým architektů z pražského studia. Jako třetí nejvhodnější projekt vybrala odborná komise návrh srbského architektonického studia Bevk Perović Arhitekti. 8 fotografií v galerii

Pět sálů, restaurace i nové nábřeží

Budovu navrhlo na základě mezinárodní architektonické soutěže dánské studio BIG – Bjarke Ingels Group.

Filharmonie má nabídnout hudební centrum s pěti sály, kreativním prostorem, restauracemi a dalším zázemím. V okolí město plánuje nová veřejná prostranství, vltavské nábřeží i dopravní stavby.

Po získání stavebního povolení chce Praha vypsat tendr na stavební firmu. Pokud se harmonogram podaří dodržet, zkušební provoz filharmonie by mohl začít v roce 2033.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

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Petra Nehasilová

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Nové zázemí pro Českou filharmonii

Budova má mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Nové prostory zde má získat Česká filharmonie, které už současné technicky a kapacitně zastaralé zázemí v Rudolfinu neumožňuje plnohodnotný rozvoj.

Do nové budovy má zamířit také Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a hudební sbírky pražské knihovny.

Otevřená zatím zůstává otázka financování. Praha jedná o příspěvku státu, podpora výstavby filharmonie je součástí programového prohlášení vlády. Město zároveň kvůli financování projektu založilo nadační fond.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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