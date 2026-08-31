Vltavská filharmonie je o krok blíž. Praha žádá o stavební povolení
Praha podala žádost o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii i rozsáhlé úpravy jejího okolí. Samotná budova má podle posledních odhadů stát 12,33 miliardy korun bez DPH, další zhruba pět miliard si vyžádá veřejný prostor a infrastruktura. Pokud vše půjde podle plánu, stavba začne v prvním čtvrtletí roku 2028.
Praha udělala další zásadní krok k výstavbě Vltavské filharmonie. Podala žádost o stavební povolení, která zahrnuje nejen samotnou kulturní budovu, ale také rozsáhlé úpravy okolí.
Výstavba filharmonie má podle posledních odhadů stát včetně vybavení přibližně 12,33 miliardy korun bez DPH. Dalších zhruba pět miliard korun bez daně mají stát zásahy do veřejného prostoru, dopravní a technické infrastruktury.
Město počítá s tím, že stavební povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud vše půjde bez komplikací, samotná výstavba by měla začít o rok později, tedy v prvním čtvrtletí roku 2028.
Nejde jen o samotnou filharmonii
Projekt pro pražský magistrát připravuje Pražská developerská společnost. Podle jejího ředitele Petra Urbánka nejde pouze o novou kulturní budovu, ale o zásah, který má změnit širší území.
Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.
Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák
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Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.
„Nejde pouze o novou kulturní budovu, ale o projekt úzce propojený s veřejným prostorem, dopravní a technickou infrastrukturou i budoucím rozvojem celé lokality,“ uvedl Urbánek.
Podání žádosti podle něj představuje důležitý krok také pro proměnu zanedbaného území Bubny-Zátory.
Pět sálů, restaurace i nové nábřeží
Budovu navrhlo na základě mezinárodní architektonické soutěže dánské studio BIG – Bjarke Ingels Group.
Filharmonie má nabídnout hudební centrum s pěti sály, kreativním prostorem, restauracemi a dalším zázemím. V okolí město plánuje nová veřejná prostranství, vltavské nábřeží i dopravní stavby.
Po získání stavebního povolení chce Praha vypsat tendr na stavební firmu. Pokud se harmonogram podaří dodržet, zkušební provoz filharmonie by mohl začít v roce 2033.
Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.
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Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.
Nové zázemí pro Českou filharmonii
Budova má mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Nové prostory zde má získat Česká filharmonie, které už současné technicky a kapacitně zastaralé zázemí v Rudolfinu neumožňuje plnohodnotný rozvoj.
Do nové budovy má zamířit také Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a hudební sbírky pražské knihovny.
Otevřená zatím zůstává otázka financování. Praha jedná o příspěvku státu, podpora výstavby filharmonie je součástí programového prohlášení vlády. Město zároveň kvůli financování projektu založilo nadační fond.
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