Kauza „rychlotitulů“ na Mendelu: Univerzita přišla o dvě akreditace, Nerudové pochybení to není

Rada Národního akreditačního úřadu se shodla na odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Novinářům to po jednání rady řekl šéf úřadu Robert Plaga.

Rada podle Plagy zároveň odebrala univerzitě možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. Opatření se týká provozně ekonomické fakulty, na které se podle Plagy vyskytla pochybení, s nimiž si systém vnitřní kontroly nedokázal poradit. Rozhodnutí není pravomocné.

Bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na Twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí. „Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,” uvedla. Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku.

Primární zodpovědnost má děkan

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,” uvedl Plaga. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost Nerudová, Plaga řekl: „Orgány, které mají zabezpečovat kvalitu nejsou jenom rada, primární zodpovědnost má děkan a garanti daných oborů.“

Někdejší rektorka brněnské školy v kampani před prvním kolem voleb také několikrát zopakovala, že prohřešky proti akademické etice a pravidlům studijních programů odpovídá děkan fakulty.

„Jakmile jsem se o těchto pochybeních dozvěděla, začala jsem je ze své pozice bezodkladně řešit. Iniciovala jsem odebrání neoprávněně získaných titulů, jmenovala vlastní kontrolní komisi a učinila všechny kroky, které vedly k prošetření celé věci. Ve své funkci jsem zavedla řadu kroků a mechanismů, které stále pomáhají při kontrole a zvyšování kvality studijních programů," vysvětlovala.

Tajemník NAÚ Jiří Smrčka loni při prvním rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě řekl, že odebrání institucionální akreditace se nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Problém na Provozně ekonomické fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelské agentury. Podle Plagy se ale kauza nedá rozsahem srovnávat například s dřívější kauzou „rychlostudentů” plzeňských práv.

Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců.

Plaga řekl, že rada mu zároveň doporučila zahájit další kontrolu na Mendelově univerzitě zaměřenou na systém řízení kvality.

Robert Plaga přednesl závěry kontroly Mendelovy univerzity v Brně